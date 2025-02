Tunisie: Pluies torrentielles à Nabeul - Pas de victimes, la Protection civile lutte toujours contre la montée des eaux

Les fortes pluies qui se sont abattues dans la nuit de samedi à dimanche sur plusieurs régions du gouvernorat de Nabeul ont provoqué une élévation du niveau des oueds et perturbé la circulation, créant une situation de panique parmi les habitants de certaines localités.

Les précipitations ont atteint 98 mm à Menzel Bouzelfa, 88 mm à Kéren, 65 mm à Takelsa et 60 mm à Bouargoub. Heureusement, ces intempéries n'ont causé aucune victime.

Selon des sources de la direction régionale de la Protection civile, les interventions ont commencé vers 19h00 samedi soir et se poursuivent pour venir en aide aux habitants. Les équipes de la Protection civile se sont concentrées principalement sur l'évacuation de l'eau dans les quartiers et zones résidentielles, notamment à Grombalia et Bouargoub.

Les secours ont également permis d'évacuer deux citoyens des oueds à la zone de Dar Oued El Aouini, de dégager des véhicules bloqués dans les oueds et de sauver une personne en danger de noyade dans l'oued Teban, dans la région de Mrissa, à Takelsa.

Dans la délégation de Slimane et la zone de Korba, les équipes ont dégagé quatre voitures prises dans les eaux de crue à Aïn Fakroun, où l'élévation du niveau des eaux, alimentée par les montagnes environnantes, avait perturbé la circulation. Des pompages ont été réalisés au centre de sécurité, et plusieurs véhicules ont été dégagés des routes. Les agents ont également inspecté les niveaux d'eau des oueds et des rues, particulièrement à Hammamet, où des voitures ont été dégagées à hauteur de l'oued Harboun.

Enfin, ce dimanche, des équipes de la Protection civile ont été envoyées dans plusieurs zones, dont le quartier El Hwani à Bouargoub, la zone industrielle de Grombalia, la région de El Brij à Takelsa et certains quartiers de la délégation de Ben Khlad, suite à des appels de détresse concernant l'accumulation d'eau et la montée du niveau des eaux dans ces secteurs.