Tunisie: Tout ce que vous devez savoir sur l'accès au stade de de Radès pour le match EST-AS Soliman

Le ministère de l'Intérieur a annoncé une série de mesures à l'occasion du match de la 17e journée de la Ligue professionnelle 1 de football, qui se tiendra ce dimanche à 14h00 au stade Hammadi Agrebi de Radès, entre l'Espérance Sportive de Tunis et l'avenir Sportive de Soliman.

Le communiqué du ministère précise qu'il est interdit de stationner et de circuler avec tous types de véhicules sur la route nationale n°1, entre le carrefour Chouchet Radès et le carrefour de la Marsa, de 11h00 à 18h00, à l'exception des personnes se rendant au stade et munies de billets d'entrée.

Il est également indiqué que les portes du stade ouvriront à 11h00 et il est fortement recommandé de venir en avance. Les détenteurs de billets devront impérativement les présenter à toutes les portes d'accès (entrée du stade côté autoroute, carrefour Oued Mellian, carrefour BSB, carrefour Nobo, carrefour Chouchet Radès).

Le ministère insiste sur le fait que l'accès aux tribunes d'honneur, par l'entrée principale, est réservé exclusivement aux détenteurs de billets pour les loges, aux journalistes et aux invités. Le parking sud est destiné aux abonnés Virage + Pelouse, accessible par l'autoroute sud, puis le carrefour de la Marsa sous le pont, ou bien via la route nationale n°1 et le carrefour Chouchet Radès.

Le parking nord est réservé aux détenteurs de billets Tribune + Enceinte et aux invités. Il peut être atteint par le carrefour du stade, puis l'entrée principale, suivi d'un virage à gauche en direction du parking nord via la route nationale n°1 et le carrefour Chouchet Radès.

Le ministère invite tous les supporters à stationner leurs véhicules dans les parkings réservés afin d'assurer leur sécurité et de garantir la fluidité du trafic lors de la sortie des spectateurs.

Il rappelle également l'importance de respecter le code de la route et les instructions des agents, ainsi que d'éviter les conduites imprudentes et les comportements dangereux. Des mesures légales seront prises contre le transport illégal et la surcharge des passagers.