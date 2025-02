Afrique de l'Ouest: Les chauffeurs routiers entre soulagement et inquiétude après le départ des États de l'AES de la Cédéao

Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont officiellement quitté la Cédéao mercredi 29 janvier. Le même jour, un communiqué de la Cédéao a laissé la porte ouverte au dialogue et maintient « jusqu'à nouvel ordre » un certain nombre d'avantages, à la grande satisfaction des conducteurs routiers.

Les droits de circulation, de résidence et d'établissement sans visa continuent de s'appliquer. « C'est un grand soulagement » affirme Daouda Bamba, le secrétaire général de l'Union des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest, la Mauritanie et le Maroc (Ucrao) qui revendique fédérer plus de 80% des conducteurs routiers de la région. Déjà, les chauffeurs voyaient les tracasseries revenir.

« À une semaine de la date butoir, les forces de défenses et de sécurité, la police, la gendarmerie, les eaux et forêts commençaient déjà à se préparer. On voyait que les interventions devenaient très, très récurrentes », explique-t-il.

L'assurance des conducteurs

Malgré le maintien d'un grand nombre de mesures, des problématiques se font déjà ressentir. C'est le cas avec la suspension de la « carte brune », l'assurance des conducteurs.

« Quand un camion malien par exemple cause un accident en Côte d'Ivoire, il faut qu'il y ait une couverture d'assurance pour pouvoir dédommager les sinistrés. S'il n'y a pas de "carte brune", les camions qui viennent ici, s'ils ont un accident, on fait comment, questionne Daouda Bamba. Alors s'il n'y a pas d'assurances pour couvrir, alors nous les transporteurs, nous n'allons pas pouvoir faire ces déplacements pour aller dans un lieu où il n'y a pas d'assurances ou encore des systèmes qui seront qui vont nous causer encore plus de dépenses. »

L'Ucrao encourage les deux entités politiques à poursuivre le dialogue pour le maintien des acquis, notamment la libre-circulation.