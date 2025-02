Afrique Centrale: Brèves CEMAC - Accord de transit maritime et terrestre entre Ndjamena et Malabo

En date du 28 janvier 2025, un accord entre le Tchad et la Guinée équatoriale a été signé, elle représente un développement non négligeable dans le paysage économique et stratégique de la région centrale de l'Afrique. Ce nouveau partenariat pourrait entraîner un détournement des échanges commerciaux vers les ports équato-guinéens, menaçant ainsi la position dominante du Cameroun. Les ports de Kribi et de Douala, qui ont longtemps servi de principales portes d'entrée pour le commerce dans la sous-région, devront désormais faire face à la concurrence.

D'après les données de la douane camerounaise, le Tchad et la RCA, deux pays n'ayant pas d'ouverture sur la mer, font respectivement transiter 340 milliards de FCFA et 55 milliards de FCFA de marchandises depuis le Cameroun.

Pour les autorités tchadiennes, l'accord avec la Guinée Equatoriale devrait « non seulement simplifier les opérations de transit », mais également « accroître la productivité, la compétitivité et stimuler la croissance économique » du Tchad. Même sentiment côté équato-guinéen qui met en place, un programme ambitieux de diversification, avec des engagements d'investissement dans des infrastructures pour accroître la productivité et accélérer sa croissance économique.