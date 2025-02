STEM For Good, la division compétitive dédiée à la promotion des talents en Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques (STEM) à Madagascar, a annoncé l'ouverture des candidatures pour la sélection de la Team Madagascar en vue du FIRST Global Challenge 2025.

Cette compétition internationale de robotique, qui réunit chaque année plus de 190 pays, offre aux jeunes talents une opportunité unique de briller sur la scène mondiale. Selon les organisateurs, les jeunes passionnés de STEM âgés de 13 à 17 ans, encore scolarisés dans des établissements secondaires à Madagascar, sont invités à postuler. STEM For Good encourage les STEM Clubs et établissements éducatifs du pays à proposer leurs meilleurs candidats. Ces talents devront non seulement exceller dans les domaines scientifiques et technologiques, mais aussi avoir un bon niveau d'anglais, afin de pouvoir évoluer dans le cadre international de la compétition.

Envergure mondiale

Le FIRST Global Challenge est l'une des compétitions de robotique les plus prestigieuses au monde. Chaque année, elle permet à des équipes de différents pays de s'affronter en relevant des défis technologiques innovants. L'édition 2025 se déroulera en septembre ou octobre, et le pays hôte sera annoncé officiellement le 5 février. Ce concours représente un moment phare pour les jeunes, qui ont l'opportunité de démontrer leur ingéniosité et de se mesurer aux meilleurs talents mondiaux.

À noter que l'édition 2024, tenue à Athènes, restera gravée dans les mémoires, avec la victoire historique de la Team Madagascar. Grâce à un travail acharné et une ingéniosité remarquable, l'équipe malgache a décroché la médaille d'or lors de la finale des alliances, prouvant ainsi son savoir-faire exceptionnel. Forts de cette victoire, les jeunes talents malgaches se préparent à défendre leur titre en 2025.

Candidatures

D'après STEM For Good, les candidatures seront ouvertes à partir du 6 février 2025. Les STEM Clubs et établissements intéressés peuvent soumettre un dossier de candidature via le site officiel www.opportunites.mg. Les jeunes sélectionnés bénéficieront d'un encadrement de qualité et d'une formation intensive afin de représenter Madagascar avec fierté et brio lors du FIRST Global Challenge 2025.

« Nous voulons offrir aux jeunes passionnés de robotique l'opportunité de se surpasser et de montrer au monde le talent malgache. Nous sommes déterminés à défendre notre titre en 2025 », a affirmé Sahaza Marline R., mentor de la Team Madagascar et fondateur de STEM For Good STEM For Good continue ainsi de promouvoir l'éducation en sciences et technologies à Madagascar, en préparant les jeunes à relever les défis du futur.