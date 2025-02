Congo-Brazzaville: Sécurisation des communications maritimes - L'ARPCE, le PAPN et la marine marchande unissent leurs efforts

Un protocole d'accord a été signé le 31 janvier dernier, au siège de l'Agence de régulation des postes et communications électroniques (ARPCE) entre elle, le Port autonome de Pointe-Noire (PAPN) et la marine marchande en vue de renforcer la surveillance et le contrôle des communications électroniques dans les eaux maritimes congolaises.

Louis Marc Sakala, directeur général de l'ARPCE; Séraphin Bhalat, directeur général du PAPN; et Christian Armel Nkou, directeur général de la marine marchande, ont signé l'accord qui marque une étape décisive dans la mission commune de sécurisation des communications maritimes.

« La signature ce jour de deux protocoles d'accord entre l'ARPCE et le deux grandes institutions représentées ici par leurs directeurs généraux témoigne de notre volonté commune à mettre en place un dispositif cohérent et complet de surveillance des communications à usage électronique maritime avec le port autonome de Pointe-Noire, premier port en eaux profondes de la sous-région qui accueille plus de 1000 navires annuellement. Nous établissons ainsi un cadre collaboratif qui permet d'assurer une surveillance efficace d'équipements de communications dans la zone portuaire. Cette collaboration prévoit notamment un contrôle de bureau de station radio, de vérification de systèmes et d'équipements de communications maritimes et une mise en place d'un système d'alerte rapide en cas de nécessité », a dit Louis Marc Sakala.

Il a poursuivi qu' avec la direction de la marine marchande, conformément à la réglementation portant Code communautaire de la marine marchande et de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, il s'agira de renforcer la sécurité des communications sur l'ensemble des 170 km de côte. Ce partenariat renouvelé prévoit des mécanismes innovants pour la gestion des identités maritimes et le contrôle des équipements de communication d'urgence de la conformité au standard international de la sécurité maritime.

Il n'a pas omis l'établissement d'un mécanisme d'échange d'informations régulier sur les mouvements des navires et leurs équipements de communication, l'organisation des missions conjointes d'inspection de télécommunications, la mise en place de programmes de formation pour le personnel technique ainsi que l'assistance mutuelle dans la gestion des systèmes de communication maritime d'urgence.

Se félicitant de la signature de ce protocole d'accord, le commandant du port, le capitaine de vaisseau Alain Koua-Ngouloud, a signifié que « Cet accord a une grande importance pour le port, pour la marine marchande et pour l'ARPCE, parce qu'on va avoir désormais la maîtrise totale des communications électroniques qui ont lieu non seulement dans la zone portuaire mais également jusque dans la limite de nos eaux maritimes, là où se trouvent les plateformes mobiles, les forages, les barges mais aussi tous les navires qui sont en contrat temporel d'exercice au Congo vont être mieux contrôlés, mieux suivis sur le plan de la gestion de communications électroniques et qui font partie du domaine de la sûreté et de la sécurité maritime » .

Pour Christian Armel Nkou, directeur général de la marine marchande, la signature de cet accord est un moment historique puisque le projet qui remonte depuis 2014 est maintenant concrétisé. « Il va nous permettre de bénéficier de l'expertise en la matière de l'ARPCE et nous allons collaborer pour l'intérêt de la communauté pour faire face à la cybercriminalité, aux cyberattaques et aux autres menaces qui pourraient survenir dans les eaux maritimes congolaises », a-t-il déclaré.