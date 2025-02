Tunisie: EST - Une formation new-look

Avec la qualification des nouvelles recrues, c'est forcément une formation new-look qu'alignera Laurentiu Reghecampf tout à l'heure avec un large éventail de choix au départ comme en cours de jeu.

Pour sa première sortie après la clôture du mercato hivernal, le coach « sang et or », Laurentiu Reghecampf, peut se vanter d'avoir un effectif aussi riche en championnat, même si le choix est plus large en Champions League.

Ceci dit, avec le recrutement des deux binationaux, Elyas Bouzaiene et Mohamed Mouhli, et le retour de prêt de Achraf Jabri, Khalil Guenichi et Rayen Hamrouni, sans compter le recrutement de dernière minute de Chiheb Jebali, les « Sang et Or » doivent trouver, enfin, leur équilibre en championnat à même d'y dédier une formation-type.

Les nouvelles recrues qualifiées

Pour aligner son onze de départ, mais aussi en matière de solutions de rechange en cours de jeu, le coach « sang et or » aura l'embarras du choix quand on sait que même les toutes dernières recrues, Chiheb Jebali et Aboubacar Diakité, sont qualifiées.

Ces derniers devront avoir un temps de jeu tout à l'heure et il n'est pas exclu de voir Chiheb Jebali titularisé. Il faut s'attendre aussi à ce que Mohamed Mouhli, qui a laissé une forte impression durant la demi-heure qu'il a jouée contre l'UST, soit également titularisé.

Retour de Belaïli et Memmiche

A l'occasion de la rencontre de cet après-midi contre l'ASS, le technicien "sang et or" récupèrera Youssef Belaïli et Amanallah Memmiche qui ont purgé tous les deux leurs suspensions.

Cela dit, Elyas Bouzaiene et Sedki Debchi, contraints de quitter le terrain en cours de jeu, mercredi dernier contre l'UST, suite au choc violent qu'ils ont eu au moment où ils voulaient dégager le ballon, seront ménagés tout à l'heure. Le jeune gardien Mokhtar Ifaoui sera remplaçant.

Et s'il apporte des changements à sa formation-type au vu des solutions de rechange dont il dispose, des joueurs cadres comme Houssem Tka et Mohamed Amine Ben Hmida ou encore le revenant Achraf Jabri, sans compter Raed Bouchniba qui devra remplacer Elyas Bouzaiene, auront des places de choix dans le dispositif de jeu de Laurentiu Reghecampf.