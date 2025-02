Tunisie: Riyeda - Entrepreneuriat et innovation - De l'idée au projet, croire en ses ambitions !

Le rideau est enfin tombé sur la 12e édition du salon de l'entrepreneuriat Riyeda, à la Cité de la culture à Tunis, où porteurs d'idées et de projets se sont donné rendez-vous, mercredi et jeudi derniers, pour s'exposer et exposer leurs innovations et savoir-faire.

La manifestation s'est ainsi déroulée, sous le signe de «l'innovation et l'entrepreneuriat, un duo gagnant », comme clé de voûte de réussite et de pérennité. A vrai dire, un festival entrepreneurial qui a mis en contact direct décideurs, financeurs, acteurs économiques et protagonistes du monde d'affaires avec des jeunes promoteurs ambitieux voulant avoir une place au soleil. Ceux qui sont déterminés à se frayer un chemin et se donner les moyens de leurs objectifs, à condition qu'ils trouvent, a priori, de quoi financer leurs projets.

Jeunes d'aujourd'hui, leaders de demain

En fait, deux jours durant, l'espace de la cité de la culture a accueilli hommes d'affaires et investisseurs venus de tous les horizons parler d'eux-mêmes, de leurs expériences et de leur parcours professionnel. Ils sont, également, conviés à l'évènement pour donner l'exemple aux nouvelles générations d'entrepreneurs, à l'aune de la nouvelle donne économique et des nouveaux défis du développement durable. Car c'est aux jeunes promoteurs d'aujourd'hui, leaders de demain que l'on doit passer le flambeau dès maintenant.

Pour Skander Haddar, président du comité d'organisation, le salon Riyeda est l'occasion propice pour que tout jeune porteur d'idée ou de projet puisse s'inspirer des expériences qui lui sont présentées et profiter des experts déjà en place. D'autant plus que plus de 80 stands d'expositions invitent les jeunes à les visiter pour leur faire connaître l'écosystème entrepreneurial et ses modes de gestion.

Et d'ajouter qu'il y a eu aussi pas mal de structures d'accompagnement, de financement et de formation qui étaient à leur service pour les aider à mieux s'installer à leur propre compte. Ainsi, Riyeda 2025 a tenu lieu de plateforme d'initiation, d'investissement et d'innovation pour stimuler chez les jeunes l'esprit d'initiative privée et du compter-sur-soi.