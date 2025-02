Tunisie: ESS - Un derby à gagner !

Une victoire face à l'USM, c'est l'assurance de poursuivre sereinement son ascension.

Remporter un derby, c'est un bonus psychologique en championnat et il doit se gagner quel qu'en soit le prix. C'est donc un derby du Sahel où l'on ne va pas "se regarder dans le blanc des yeux". Chaque équipe voulant damer le pion à l'autre, même si l'ascendant psychologique est pour l'Etoile qui domine son sujet en championnat. L'Etoile, qui va accueillir 8 fois à Sousse, lors des 14 matchs restants de la saison, doit montrer, outre qu'elle sait voyager, être maître du jeu à la maison.

Cela passe par une victoire face au voisin monastiérien. L'équipe de l'USM qui se présente à l'Olimpico n'a perdu qu'un seul match, le dernier en date face à l'EST, mais elle a l'avantage de ne pas avoir été battue par l'Etoile depuis le 7 juin 2023 et 3 matchs consécutifs. N'empêche, l'Étoile va se présenter avec ses arguments défensifs et offensifs et va chercher à récupérer les 3 points à tout prix.

Pallier les absences

Les Etoilés vont se présenter avec un effectif décimé par l'absence de 3 joueurs titulaires pour cumul de 3 avertissements ces derniers temps, comme Camara dans une moindre mesure et notamment Hnid en défense, ce qui va contraindre le coach Mkacher à recomposer son puzzle. Surtout parce que le plus grand absent sera Oussama Abid, qui "marche sur l'eau" depuis ses 2 dernières sorties.

Heureusement que la plupart des postes sont doublés, hormis celui de l'arrière gauche Houssem Ben Ali qui continue de manquer depuis le déplacement à Zarzis. Ainsi, la formation rentrante constitue une petite énigme. Assez satisfaisant contre le CSS pour avoir gardé sa cage inviolée, le jeune portier Raed Gazzah, de retour au premier plan, pourrait être reconduit cet après-midi, afin de jauger de sa marge de progression.

En défense, Ghedamsi et Naouali incertain en raison d'une blessure sont des titulaires indiscutables, avec Dagdoug à un degré moindre et seront accompagnés de l'expérimenté Boughattas et éventuellement le jeune Hassine.

Au milieu, Cédrik Gob serait récupérable ayant purgé sa suspension. Il serait épaulé par Mokhlas Chouchane, un joueur relancé par Mkacher qui lui fait confiance match après match. L'infatigable Yassine Chamakhi sera précieux dans le jeu offensif, avec Fadi Ben Choug. En attaque, c'est l'embarras du choix. Malgré le mutisme passager de Chaouat et Aouani depuis 3 matchs, le duo serait reconduit, même si le Guinéen Kanté ou le jeune Barhoumi ont une carte à jouer. Une victoire face au dauphin l'USM, c'est l'assurance de jouer pour une place sur le podium en fin de saison. Les Usémistes sont en plein doute et les Etoilés doivent en profiter.