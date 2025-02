Tunisie: CSS - Changement de cap

Lassâad Dridi a été obligé de piocher parmi les jeunes pour colmater les grandes brèches dans son équipe. Sa tâche n'en sera que de plus en plus délicate.

Comme pressenti, les dernières minutes du mercato hivernal n'ont pas apporté la bonne nouvelle pour les Sfaxiens. L'interdiction de recrutement n'a pas été levée et le CSS va terminer la saison avec l'effectif actuel déjà modeste depuis le début de la saison et fortement amoindri maintenant après le départ de Salah Harrabi, Rubin Hebaj, Gianni D'Angelo et dernièrement Pedro Sá.

La date du 15 février a été fixée pour la désignation d'un Comité de direction provisoire afin de gérer les affaires administratives et financières jusqu'à la tenue d'une assemblée générale élective après le 30 juin. Fidèle à l'engagement qu'il a pris de ne pas faire ses valises pour ne pas avoir à assumer les retombées de cette crise jamais vécue dans le club de la capitale du Sud, l'entraîneur Lassâad Dridi va donc continuer à être aux manettes en composant avec les tout petits moyens du bord.

La carte jeunes voie du salut

N'ayant rien à perdre sur le plan personnel en n'étant pas responsable de cette situation affligeante, l'entraîneur Lassâad Dridi a fait cap sur les jeunes et choisi la politique de les intégrer de nouveau dans l'effectif de l'équipe première. Quatre joueurs cédés à titre de prêt à d'autres clubs comme l'ASG, l'UST et l'USBG ont été rappelés pour porter de nouveau le maillot des Noir et Blanc : Ahmed Ajjel, Jasser Mâaroufi, Aziz Sekrafi et Adem Saidi . Ceux-là mêmes que le duo Alexandre Santos-Mohamed Slim Ben Othman a écartés pour laisser la place à l'armada de joueurs recrutés mais qui n'ont pratiquement rien donné.

Quatre joueurs ont été aussi choisis pour passer de la catégorie des Espoirs à l'étage supérieur : Mahdi Kachouri, Saber Soudani, Amine Ben Ali et Ayoub Froukh. Il faudra une véritable course contre la montre et un travail de titans pour pouvoir trouver la bonne alchimie dans un effectif autant chambardé et donner à l'équipe un visage beaucoup plus reluisant que celui des mois écoulés. La dure remontée du classement va commencer aujourd'hui par ce match contre l'USBG. Ce ne sera pas facile de rentrer victorieux de ce déplacement périlleux avec pas moins de cinq joueurs cadres restés à Sfax pour des raisons de suspension ( Baraket Lahmidi et Mohamed Dhaoui) et pour motif de blessure pour Achraf Habbassi.

Mohamed Nasraoui et Amen Allah Habboubi ne figurent pas aussi dans la liste des 20 convoqués pour cette rencontre. Autant dire que les chances d'enchaîner avec trois nouveaux points salutaires après le succès sur le Carrelage de Gabès seront assez minces vu ces défaillances de poids. Mais en football, on n'est jamais sûr de rien. Lassâad Dridi tablera beaucoup sur l'effet surprise pour prendre au piège une équipe locale qui se croira à l'abri et sera moins sur ses gardes devant un CSS fortement handicapé.