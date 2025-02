Tunisie: CAB - Un match à six points

En recevant l'UST au Stade 15-Octobre, le CAB joue un match décisif pour la suite du championnat...

On ne fait que nous répéter à chaque rencontre du CAB notamment quand il évolue à domicile. La raison est qu'il n'arrive pas encore à quitter la zone dangereuse et l'objectif de toujours, à savoir gagner revient comme un leitmotiv. En effet, les camarades de Krir restent, depuis le démarrage de la compétition, menacés par la relégation. Le rendez- vous de tout à l'heure contre l'UST, un concurrent direct, est tout simplement un match à six points et donc malheur au vaincu.

Les Cabistes savent qu'ils ont là une belle opportunité de renouer avec la victoire puisqu'ils auront l'avantage du terrain et le soutien de leur public, un public on ne peut plus fidèle et inconditionnel. La réclamation du CAB faite contre l'USM n'ayant pas abouti, il va devoir mettre toutes ses forces dans ce duel pour faire tourner le compteur et réduire l'écart le séparant des clubs qui le devancent dans le classement. Outre l'avantage cité plus haut, les Cabistes auront également des arguments à faire valoir sur le plan technique.

On prend les mêmes

À l'occasion du dernier match contre le CSS, ils ont laissé entrevoir des progrès à tous les niveaux, mais ils ont joué de malchance, laissant filer une victoire largement à leur portée. Contre l'UST, il n'est pas permis de perdre le moindre point. L'entraîneur Sofiène Hidoussi n'a pas cessé de corriger les défaillances enregistrées jusqu'ici, allant même jusqu'à reléguer certains joueurs en équipe de l'Elite pour faire prendre conscience au groupe qu'il est temps de se rebiffer... Le message semble être compris et il suffit d'une deuxième victoire dans l'immédiat pour retrouver la sérénité nécessaire dans cette phase de compte à rebours !

Concernant la formation qui donnera la réplique à son hôte sudiste, le staff technique reconduira, à un élément près, les mêmes qui ont donné satisfaction lors du dernier match contre le CSS, même s'ils n'ont pas gagné.

Formation probable: Krir - Aymen Amri- Rhimi(ou Guessmi)- Allalah- Seydi- Akermi- Konte- Midani- Ahmed Amri- Momar Diop Seydi- Noreddine Ayendi.