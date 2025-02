Tunisie: Borj el Kebir et Skifa el Kahla - Deux monuments historiques de Mahdia mis en lumière

Aux confluents des cultures et passage culminant de multiples civilisations, la ville de Mahdia, jadis nommée « Cap Africa », vient d'être mise en lumière.

Dans le cadre du programme national de valorisation du patrimoine et de promotion du tourisme culturel, l'Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (AMVPPC) vient d'achever un projet d'éclairage artistique de deux monuments historiques de la ville : le « Borj El Kebir » et « Bab Zouila », également connu sous le nom de « Skifa el Kahla ».

Imposante forteresse du 16ème siècle, le « grand fort » témoigne du riche passé maritime de Mahdia. Construit sur les vestiges d'anciennes fortifications fatimides, il représentait un point stratégique majeur pour la défense de la ville. Son aspect architectural typique en fait un symbole emblématique du patrimoine de Mahdia.

Quant à Bab Zouila, il constitue l'un des rares vestiges encore visibles de l'enceinte fatimide édifiée au 10ème siècle. Connu aussi sous le nom de « Skifa el Kahla », ce monument du 10ème siècle, marquait autrefois l'entrée principale de la ville et servait de point de contrôle pour les voyageurs et les marchandises. Son architecture typique et son importance historique en font l'un des symboles les plus évocateurs de l'héritage de la ville.

Grâce à l'utilisation de technologies d'éclairage modernes, ce projet a permis de créer des mises en scène lumineuses dynamiques et immersives, révélant les détails architecturaux et la majesté de ces deux joyaux. Loin d'être une simple intervention esthétique, cette mise en lumière vise à renforcer l'attractivité culturelle et touristique de Mahdia, en sublimant son patrimoine et en offrant aux visiteurs une expérience visuelle et sensorielle unique, particulièrement à l'approche du mois saint de Ramadan, en promettant ainsi des déambulations nocturnes de toute splendeur au coeur d'une cité à la fois authentique et moderne.