Gabon: Armande Longo, épouse Moulengui visite les structures du ministère de la Culture et des Arts

Armande Longo, épouse Moulengui, ministre en charge de la Culture et des Arts poursuit sa prise de contact avec des agents des structures du département ministériel dont elle a la charge. La Direction provinciale de la Culture et des Arts de l'Estuaire et l'Ecole Nationale d'Art et Manufacture (ENAM) ont été visitées par le membre du gouvernement Ndong Sima.

La nouvelle patronne du ministère de de la Culture et des Arts, Armande Longo, épouse Moulengui poursuit ses visites des structures du département ministériel dont elle a la charge de conduire. Nommée à la tête dudit ministère le 15 janvier dernier, elle veut, non seulement toucher du doigt les réalités de travail des agents, mais voudrait être proche d'eux pour une harmonieuse collaboration.

Après avoir pris contact avec les différentes directions et services au sein du ministère, Armande Longo, épouse Moulengui, avec certains de ses proches collaborateurs ont visité et échangé avec les agents de la Direction provinciale de la Culture et des Arts de l'Estuaire et l'Ecole Nationale d'Art et Manufacture (ENAM). Le constat est presque partout le même, les agents travaillent dans des conditions difficiles. L'essentiel pour mener à bien certaines tâches manquent parfois à l'appel. La ministre a toutefois, salué les efforts déployés par ces agents, qui malgré les manquements, donner le meilleur d'eux pour l'amour du pays.

Comme partout ailleurs où elle est passée, elle retient qu'il y a beaucoup de choses à faire, surtout en équipement. Aussi, reconnait-elle que des agents travaillent dans des conditions difficiles. "Nous allons travailler, être dévoués à nos différentes tâches pour servir notre pays. Je suis sous les ordres des plus hautes autorités. Ma tournée était celle de toucher du doigt les conditions de travail des agents et après, je remonterai les informations à ces hautes autorités." a t-elle rassuré aux uns et aux autres.

Les agents du ministère de la Culture et des Arts fondent leur espoir sur Armande Longo, épouse Moulengui. Le monde de la culture et des arts attendent beaucoup de leur nouvelle patronne, qui elle promet de faire de son mieux.