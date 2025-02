Tunisie: Fadhel Jaziri, auteur-metteur en scène - «Au Violon est un spectacle à la fois lyrique et épique»

interview

Fadhel Jaziri signe avec «Au Violon» un spectacle théâtral qui se concentre sur des épisodes de l'Histoire de la Tunisie contemporaine qui fait écho à sa propre histoire d'auteur et il s'interroge, comme dans ses créations précédentes, sur la question de la culture, de sa représentativité et de son rapport avec le public. Entretien

Vous effectuez un retour sur la scène avec une nouvelle création «Au Violon». Quelle est l'origine de ce spectacle théâtral qui raconte un pan de l'Histoire de la Tunisie ?

Ce spectacle ne raconte pas exclusivement un pan de l'Histoire de la Tunisie. Au départ, le projet fonctionnait autour de l'itinéraire d'un violoniste. On a travaillé avec l'équipe pendant un certain temps dans cette direction-là. Puis, au fil du développement de l'expérience, on s'est aperçu que ce n'était pas suffisant.

On ne pouvait pas retenir l'intérêt du spectateur autour d'une fable d'une simplicité confondante. Il nous est apparu des obligations comme des devoirs en interrogeant les techniques que nous allions emprunter pour créer ce spectacle. On a eu recours au lyrique for- cément, au dramatique et la nécessité de l'épique s'est installée petit à petit.

Toute la partie consacrée à l'Histoire est d'ordre épique et elle est écrite sur un mode quasi-télégraphique, comme si on faisait un sous-titrage de la tragédie vécue au niveau personnel. Identifier la tragédie du couple à celle du pays aurait été d'une certaine manière injuste, d'où la tonalité un petit peu onirique par moments joyeuse pour réduire de cette intensité-là.