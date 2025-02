Tunisie: A l'occasion de son 10e anniversaire - Le Tabc vole de ses propres ailes à la conquête de l'Afrique

Dix ans après sa création, le Conseil d'affaires Tabc dresse le bilan d'une décennie consacrée à l'accompagnement des entreprises tunisiennes sur le marché africain. Entre succès, défis persistants et nouvelles ambitions, l'organisation renforce son rôle stratégique pour dynamiser les échanges économiques avec le continent.

A l'occasion de son 10e anniversaire, le Tunisia-Africa Business Council (Tabc) vient de tenir son assemblée générale ordinaire, où il était question de revenir sur les principales activités et réussites accomplies, à ce jour, par l'organisation. De nouvelles initiatives mais également des projets en cours d'élaboration ont été, en outre, présentés, en présence des membres du conseil. Dans son allocution d'ouverture, le président du Tabc, Anis Jaziri, n'a pas manqué de rappeler les efforts déployés par l'organisation qui, depuis sa création, a fait de l'accès au marché africain son cheval de bataille.

Ce travail acharné a porté, selon ses dires, ses fruits : de plus en plus d'entreprises tunisiennes s'intéressent au marché africain et ont conscience de son importance. Avec plus de 40 missions multisectorielles, une centaine d'entreprises accompagnées par le Tabc ont, pendant 10 ans, sillonné l'Afrique et essayé de comprendre les spécificités de chaque région et de chaque pays. «C'est vrai que c'est un marché difficile. Mais avec beaucoup de persévérance, les entreprises tuni- siennes parviennent aujourd'hui à y accéder et à se développer», a-t-il affirmé.