Ile Maurice: Koonjoo-Shah demande d'enquêter

L'ancienne ministre de l'Égalité des genres, Kalpana Koonjoo-Shah, âgée de 45 ans et résidant à Plaine-des-Papayes, a déposé une precautionary measure le 1er février au poste de police de Piton concernant des dépenses électorales excédant le plafond légal aux élections législatives de novembre 2024 dans la circonscription no 7 (Piton-Rivière-du-Rempart. Cette plainte a été formulée en présence de son avocat, Me Ravi Rutnah.

Dans sa plainte, elle explique avoir pris connaissance des déclarations de dépenses faites par trois candidats de l'Alliance du changement dans sa circonscription under section 56 of the Representation of the People's Act. Ces candidats sont : Sandeep Prayag (également connu sous le nom de Nitin Prayag), Lutchmanah Pentiah (également connu sous le nom de Raj Pentiah) et Kaviraj Sharma Sukon (également connu sous le nom de Heman).

Kalpana Koonjoo-Shah dit avoir pris connaissance d'une déclaration sous serment, datée du 20 décembre 2024, de l'agent électoral de Sandeep Prayag, Lenine Aukhajan. Selon cette déclaration, les dépenses totales engagées par Sandeep Prayag dans le cadre de sa campagne électorale ont atteint la somme de Rs 222 075, soit Rs 72 075 de plus que le plafond légal de Rs 150 000 fixé par la loi. En conséquence, elle estime que Sandeep Prayag a commis une infraction et demande à la police d'enquêter sur cette situation.

Une autre déclaration sous serment, datée du 18 décembre 2024, a été soumise par Lutchmanah Pentiah et son agent électoral, Niteen Bose Seetah. Cette déclaration indique que les dépenses de la campagne électorale de Raj Pentiah s'élèvent à Rs 187 930, dépassant également le plafond autorisé. Kalpana Koonjoo-Shah considère qu'il a enfreint la loi et demande également une enquête policière sur cette affaire.

Enfin, une déclaration sous serment de Kaviraj Sharma Sukon, datée du 18 décembre 2024, et de son agent électoral, Pravish Rai Sookha, mentionne que les dépenses pour la campagne de Kaviraj Sukon s'élèvent à Rs 233 600, un excédent de Rs 83 600 par rapport au plafond légal. Kalpana Koonjoo-Shah estime également que Kaviraj Sukon a violé les lois sur les dépenses électorales et demande à la police d'ouvrir une enquête.

Sur la base de ces éléments, l'ex-ministre Koonjoo-Shah estime que les trois candidats de la circonscription ont commis des infractions en excédant les limites légales des dépenses électorales. Elle demande que leur élection soit déclarée invalide conformément à la législation en vigueur. Elle dit rester disponible pour toute enquête policière concernant cette plainte.