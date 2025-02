Ile Maurice: L'ex-ministre Stephan Toussaint porte plainte contre le député Kevin Lukeeram

Deux mois à peine se sont écoulés depuis les dernières élections générales mais les règlements de compte, de part et d'autre, ont déjà débuté dans les milieux et clans concernés. Stephan Toussaint, ex-ministre des Sports et candidat malheureux du Mouvement socialiste militant (MSM) dans la circonscription no 12 (Mahébourg- Plaine-Magnien), a porté plainte à la police contre Kevin Lukeeram, candidat élu du Parti travailliste (PTr) dans la même circonscription, sous la bannière de l'Alliance du changement, lors des législatives de novembre dernier.

Ainsi, dans une déposition consignée au poste de police de Mahébourg, dans la matinée de samedi, Jean Christophe Stephan Toussaint, 52 ans, affirme avoir pris connaissance d'un affidavit juré par Kevin Lukeeram au sujet de ses dépenses électorales qui s'élèveraient, selon ledit document, à Rs 156 500 alors que la limite autorisée est de Rs 150 000. Pour le ministre sortant, il s'agit d'un délit que son adversaire aurait commis sous l'article 51 «authorised amount of election expenditures» de la Representation of Peoples Act et il demande, de ce fait, à la police d'ouvrir une enquête.

Sollicité au sujet de sa plainte, Stephan Toussaint, a précisé qu'il ne ferait aucun commentaire dans l'immédiat. Il a, cependant, précisé qu'il se prononcera sur l'affaire dans le courant de la semaine «après consultations avec les membres de l'équipe». Nous avons également tenté de joindre le député Kevin Lukeeram, qui est aussi avocat de profession. Mais à l'heure où nous mettions sous presse, nos appels étaient toujours restés sans réponse.