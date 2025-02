Tunisie: Fadhel jaziri au theâtre des regions - Violon mon amour

Cette comédie musicale raconte l'histoire de la Tunisie à travers l'histoire de la musique. A moins que cela ne soit l'histoire de la musique à travers l'histoire de la Tunisie. Peu importe ! Fadhel Jaziri les lie étroitement.

Jamais Fadhel Jaziri ne fut aussi discret dans la préparation d'un spectacle. Peu d'informations avaient filtré, et il fallait avoir beaucoup de chance pour avoir pu y assister.

Le format de « Jranti el aziza », «Violon mon amour», était déjà différent des spectacles grandioses auxquels on avait l'habitude de courir. Intimiste, délicate, brillante et magnifiquement interprétée, cette comédie musicale raconte l'histoire de la Tunisie à travers l'histoire de la musique. A moins que cela ne soit l'histoire de la musique à travers l'histoire de la Tunisie. Peu importe ! Fadhel Jaziri les lie étroitement et fait défiler pour nous Bourguiba et Aly Riahi, Ahmed ben Salah et Zaâroura, le concert d'Om Kalthoum et la révolte du pain. Ceci avec humour, mémoire, brio et, faut-il le dire, de subtils clins d'oeil.

Et, en fait, il a raison ! Tout est intrinsèquement lié. Les artistes sont la caisse de résonance de la société. Fadhel Jaziri l'a bien compris, lui dont les spectacles drainent toujours les foules.