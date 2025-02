Tunisie: Une tortue verte réintroduite dans son milieu naturel à la plage d'El-Madfoun

Une tortue marine verte a été réintroduite ce dimanche dans son milieu naturel en mer, au niveau de la plage d'El-Madfoun à Hergla. A l'initiative de l'Association El-Fell pour l'Environnement de Hammam Sousse, cette opération a eu lieu en collaboration avec l'Association tunisienne des randonnées pédestres et du camping écologique, sous la supervision de l'Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (INSTM) et de la Direction des Forêts de Sousse.

La réintroduction de la tortue s'est déroulée en présence d'écoliers et de touristes, qui ont également participé à une campagne de nettoyage sur la plage et dans la réserve naturelle d'El-Madfoun. Un circuit pédagogique a permis aux participants de découvrir la faune et la flore locales, sous la conduite de l'ingénieur forestier Foued Sahl.

Dans une déclaration à l'Agence TAP, Olfa Chaïeb, chercheuse au Centre de soins pour tortues de mer « Sea Turtle Rescue Centre », a précisé que la tortue verte, une espèce rare dans les eaux tunisiennes, fait partie des sept espèces de tortues marines et est menacée par la pollution, notamment les déchets plastiques. La tortue réintroduite avait été soignée pendant quatre mois après s'être retrouvée piégée dans les filets d'un pêcheur à Sfax.

Foued Sahl, responsable à la Direction des Forêts de Sousse, a tenu à rappeler que la forêt et la plage d'El-Madfoun s'étendent sur 20 kilomètres et abritent une riche biodiversité, incluant des espèces protégées comme le sanglier, le lapin sauvage, ainsi que des tortues terrestres. Classé zone de nidification pour les tortues marines, ce site représente un lieu idéal pour la réintroduction de ces animaux dans leur milieu naturel