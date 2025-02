Cote d'Ivoire: Tentative de voyage clandestin à bord d'un navire - 2 vendeurs de noix de coco devant la justice ivoirienne

Messieurs Atta et Baba sont 2 jeunes de nationalité ghanéenne. Dans les quartiers d'Abidjan, ils exercent comme métier vendeur de noix de cocos. Dans leur tournée quotidienne, ils se rendent au port d'Abidjan.

Ils sont interpellés par un client à la peau blanche. Ce dernier prend des noix de coco. Pour la paye, il leur demande d'attendre et s'introduit à bord d'un bateau, il était 14 heures. Aux environs de 18 heures, les vendeurs sont fatigués d'attendre leur client.

M.Atta, le plus âgé demande à son cadet de veiller sur la marchandise pendant qu'il essaie de monter à bord pour retrouver son client et récupérer l'argent des noix de coco. À son grand étonnement, il est pris et est accusé à tort. Son frère, également, est interpellé. Les 2 vendeurs de coco sont conduits chez les forces de l'ordre. Devant la justice, le 28 janvier 2025, ils ont livré leur version des faits. À les en croire, ils n'ont jamais voulu monter clandestinement sur ce navire pour voyager. Ils voulaient juste récupérer leur argent. Avec l'appui d'un avocat, les 2 jeunes ont été jugés non coupable pour délit non constitué. Heureux, ils ne faisaient que remercier en anglais, les juges et toute l'assemblée.