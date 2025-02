Tunisie: Sidi Bou Saïd - Une distinction internationale en vue

Une nouvelle distinction internationale au niveau culturel et patrimonial est en voie de récompenser, à juste titre, le paysage culturel tunisien qui regorge de sites et de monuments historiques, archéologiques et civilisationnels.

En effet, la Tunisie vient de déposer, officiellement, la proposition du «village de Sidi Bou Saïd, hub d'inspiration culturelle et spirituelle en Méditerranée», auprès du Centre du patrimoine mondial de l'Unesco dans le but d'assurer son inscription sur la liste du Patrimoine mondial de la célèbre Organisation onusienne.

En attendant l'examen et l'évaluation de la requête tunisienne, il faut mettre en exergue les efforts menés par les autorités tunisiennes concernées, en l'occurrence le ministère des Affaires culturelles, avec le soutien du Fonds pour le patrimoine mondial africain (Awhf) et le concours du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger.

D'ailleurs, les observateurs et autres experts en la matière s'attendent à une suite favorable de la part de l'Unesco qui devrait prendre en considération bon nombre de facteurs, dont notamment le patrimoine architectural et, surtout, le volet artistique, sans oublier les interactions sociales et culturelles spécifiques à Sidi Bou Saïd.

Il faut dire que réputé pour son aspect architectural unique et ses couleurs spécifiques mêlant le blanc et le bleu, le village de «Sidi Bou» s'illustre également par son positionnement géographique et naturel, ce qui en fait une destination prisée par les visiteurs en provenance de l'intérieur du pays et de l'étranger.

Le dossier tunisien est encouragé et favorisé par le processus de la «Route du patrimoine Unesco», comprenant neuf sites du patrimoine mondial, censée établir une synergie entre les secteurs du tourisme, de l'artisanat et des produits du terroir.

La consécration attendue pour notre joyau, Sidi Bou Saïd, se place dans le prolongement nécessaire des richesses culturelles et architecturales de la Tunisie tout en étant une confirmation de l'admission, en 2023, de Djerba et ses sept zones et 24 monuments sur la même liste du Patrimoine mondial de l'Unesco, grâce à la détermination du Président de la République, juste après la tenue du 18e Sommet de la Francophonie, favorisée par la volonté du Chef de l'Etat en vue de l'organisation dudit événement.

Ainsi, et contrairement à ce que répandent certaines mauvaises langues, la Tunisie multiplie les distinctions et les ouvertures à l'échelle internationale qui aident le pays à bénéficier d'une coopération internationale positive marquée par le respect mutuel et l'attachement à l'indépendance de sa décision et à la souveraineté nationale.