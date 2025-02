Tunisie: Application des décisions présidentielles - Célérité, cohésion et audace

Aujourd'hui que les choix de développement intégral et durable sont clairement arrêtés et que les mécanismes nécessaires à leur concrétisation sont mis sur les rails, l'action gouvernementale, sous l'impulsion régulière du Président de la République, est dans l'obligation de s'intégrer dans l'esprit militant fondé principalement et exclusivement sur la célérité, la cohésion et l'audace.

En concrétisation des recommandations présidentielles appelant à imprimer à l'action gouvernementale la cohésion et la synchronisation requises dans l'objectif de répondre positivement aux attentes et aux revendications légitimes du peuple tunisien, attaché plus que jamais à voir les ministres et les responsables, toutes catégories confondues, évoluer comme l'exige le Président de la République, les réunions périodiques du Conseil des ministres, sous la présidence du Chef du gouvernement, Kamel Maddouri, ont pris ces derniers jours une nouvelle tournure à plusieurs dimensions.

D'abord, l'insistance du suivi de l'exécution des projets de développement connus comme étant toujours bloqués bien que les crédits de leur financement soient disponibles depuis des années.

Ensuite, la volonté acharnée de voir les ministres et les responsables adhérer pleinement à l'esprit militant défini par le Chef de l'Etat pour assumer les missions qui leur sont dévolues en faisant montre d'audace, de courage, d'imagination et aussi en s'adaptant aux nouvelles exigences nées des mutations et transformations que connaît la société tunisienne de jour en jour.

Enfin, l'urgence d'intensifier le rythme de l'action gouvernementale dans le sens de faire en sorte que la concrétisation des projets gouvernementaux et aussi la mise en oeuvre des projets d'investissement lancés par les Tunisiens, en particulier les jeunes installés dans les régions de l'intérieur, soient conduits aussi rapidement que possible et que les entraves administratives héritées de l'époque révolue soient définitivement levées.

Dans cet ordre d'idées, l'ensemble des ministres et les responsables en charge de l'administration à l'échelle centrale, régionale et locale sont appelés ou plutôt tenus à révolutionner leurs méthodes d'intervention sur la base d'un principe fondamental, à savoir synchroniser leurs décisions et éviter de prendre des mesures qui pourraient paraître contradictoires.

Lors de la réunion du Conseil des ministres tenue jeudi 30 janvier, le Chef du gouvernement, Kamel Maddouri, a mis en exergue la nécessité et l'importance pour «toutes les structures et les services publics de remplir leurs missions et responsabilités légales garantissant ainsi l'efficacité des performances et la bonne gouvernance des services publics».

Et le Chef du gouvernement d'exhorter les ministres présents à ne ménager aucun effort (c'est-à-dire à choisir la stratégie idoine et les ressources humaines les plus indiquées) pour «mobiliser toutes les énergies, les efforts et les ressources de l'Etat en vue de mettre en oeuvre les politiques et programmes gouvernementaux dans le domaine socioéconomique».

Autrement dit et pour que les choses soient clarifiées autant que possible: atteindre les objectifs fixés par le Chef de l'Etat commande de la part de l'équipe gouvernementale de s'engager pleinement dans le travail continu, l'objectif recherché n'est-il pas «d'améliorer le pouvoir d'achat et les conditions de vie des citoyens», à la lumière des choix de développement intégral et durable définis par le Président et en veillant à concrétiser dans la vie quotidienne des Tunisiens où qu'ils se trouvent et à n'importe quelle catégorie sociale ou professionnelle qu'ils appartiennent, ces mêmes objectifs ou ambitions.

Faut-il rappeler, encore une fois, que sur la base de ces mêmes objectifs se fonde le pacte de confiance et d'avenir scellé librement, démocratiquement et en toute souveraineté entre les Tunisiens et le Président Kaïs Saïed, le 6 octobre 2024.