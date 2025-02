Tunisie: Exportations - Les dattes biologiques en vedette

La campagne dattière 2024-2025 s'inscrit dans une dynamique de croissance sans précédent pour le secteur agricole tunisien.

Les chiffres révèlent une hausse vertigineuse des exportations, notamment celles des dattes biologiques, véritable locomotive de cette filière.

Une production en plein essor, tirée par la demande internationale

Les exportations globales des dattes ont connu une progression de 12,3% au cours des deux premiers mois de la saison (2024-2025), portée par une production accrue de 11,2% en comparaison de la même période de la saison écoulée. Les exportations s'évaluent à 12,2 mille tonnes Ce dynamisme s'explique en grande partie par une demande internationale en progression, particulièrement pour les produits biologiques haut de gamme. Le Maroc caracole en tête des pays importateurs avec un volume de 24,2% de la production globale.

Les dattes biologiques, un eldorado pour les exportateurs tunisiens

Les dattes biologiques se distinguent par des performances encore plus remarquables. Avec 1124,7 tonnes exportées, elles représentent 4,1% du volume total mais génèrent 12,13% des retombées financières. Ce succès s'explique par une marque de fabrique exceptionnelle, associée à des qualités gustatives et nutritionnelles indéniables.

L'Allemagne, marché de référence pour les dattes biologiques

L'Allemagne s'impose comme le principal débouché pour les dattes biologiques tunisiennes, avec une part de marché de 21,6%, suivent la Belgique et les Pays-Bas Cette attractivité témoigne de la reconnaissance internationale de la qualité des produits tunisiens.

Kébili,le cœur battant de la production des dattes biologiques

Avec 70% de la production nationale, le gouvernorat de Kébili joue un rôle prépondérant dans la filière dattière. Ses vastes palmeraies, étendues sur 1.575 hectares, ont produit 1.300 tonnes de dattes d'une qualité exceptionnelle.

Les dattes biologiques se sont hissées au deuxième rang des produits des exportations agricoles, juste derrière l'huile d'olive. Elles constituent ainsi un levier essentiel pour le développement économique du pays, en générant des devises et en créant des emplois.

Une stratégie ambitieuse pour l'avenir

Face à ce succès, la Crda (commissariat régional au développement agricole) a mis en place une stratégie ambitieuse visant à développer la culture des dattes biologiques et à renforcer sa position sur les marchés internationaux. Cette stratégie repose sur plusieurs axes : l'amélioration des techniques de culture, la certification biologique, la promotion de la marque et le développement de nouveaux produits dérivés. Les dattes biologiques sont bien plus qu'un simple fruit, c'est un véritable trésor pour la Tunisie. Elles incarnent un savoir-faire ancestral des agriculteurs tunisiens et leurs capacités à s'adapter aux exigences d'un marché mondial de plus en plus exigeant. En misant sur cette filière, la Tunisie s'assure un avenir prometteur dans le secteur agricole.