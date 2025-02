Tunisie: JSO-CA (1-1) - Les Clubistes en mauvais gestionnaires !

La Jeunesse Sportive El Omrane aura défendu bec et ongles un résultat chèrement acquis. Quant au Club Africain, il piétine de nouveau et laisse passer une victoire à sa portée.

Avant le coup d'envoi, côté CA, l'on note que David Bettoni a laissé sur le banc les milieux Zemzemi et Semakula, ainsi que les attaquants Hamdi Laabidi et Philippe Kinzumbi. Lotfi Kadri, à son tour, n'a pas touché à son ossature, accordant toujours sa confiance au même noyau de joueurs. Sur la pelouse du Zouiten, si le CA a pris les devants et la JSO a quelque peu subi d'entrée, il nous a cependant fallu attendre la 12' pour voir les Clubistes allumer la première mèche par le Camerounais Kooh qui ne croise pas sa tête après un bon travail de Khadhraoui. 15', la JSO réagit par Mustapha Souissi qui sort de sa boîte, efface Didof et sert en retrait Ben Hamida qui tergiverse.

De prime abord, la pluie battante devait favoriser le jeu direct, mais les deux équipes tentent pourtant de poser le pied sur le ballon, construire et varier les amorces offensives, pour le CA en particulier. 25', le CA se heurte toujours au cadenas adverse. 26', l'Algérien Kelaleche tente de loin une frappe lourde non cadrée. On passe à présent au money-time et directement au premier tournant du match. 47', Srarfi arme sa frappe et décoche un tir repoussé par Essid dans les pieds de Kooh qui ne se fait pas prier pour débloquer le score. Alors que l'on se dirigeait vers la pause, Ait Malek centre et Zouaghi repousse d'une « main plongeante » dans la surface. Le penalty décrété par l'arbitre et tiré par Ait Malek est repoussé par le gardien Montassar Essid.

Trombe d'eau de retour de pause. Même déroulement au moment même avec un CA tout en maîtrise mais une JSO qui ne plie pas et qui n'a pas encore dit son dernier mot. Second tournant du match vers l'heure de jeu. Iheb Ben Rjeb s'écroule dans la surface et l'action est sanctionnée d'un penalty. Le même Ben Rjeb se fera justice. Tout est à refaire pour le CA, alors que la JSO revient de loin. Piqué au vif, le CA se précipite vers l'avant, mais bute sur le regroupement adverse et le gardien Essid, monumental vers la fin.

La fin du match est d'ailleurs haletante avec un CA qui pousse et harcèle, sans résultats. Ait Malek rate un ballon facile à la 82', et Zemzmi tire très haut quelques minutes après. Les tentatives de Laabid et Khadhraoui étaient mal conçues et sur un terrain très lourd où le ballon flottait même. La JSO aura défendu bec et ongles un résultat chèrement acquis. Quant au CA, il piétine de nouveau.