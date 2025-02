Tunisie: Ligue 1 Tunisienne - L'Espérance de Tunis l'emporte face à l'Avenir Sportif de Soliman (4-2)

L'Espérance Sportive de Tunis a triomphé de l'Avenir Sportif de Soliman sur un score de 4-2 lors de la 17e journée de la Ligue 1 tunisienne. Un match rythmé et marqué par des rebondissements a vu les Sang et Or conforter leur position de leader.

Le premier acte a débuté sur un rythme élevé, avec H. Tka ouvrant le score pour l'EST à la 18e minute. Soliman a réagi quelques instants plus tard, réduisant l'écart grâce à un superbe tir de G. Maatougui à la 33e. L'EST a repris l'avantage juste avant la pause, avec un penalty transformé par Y. Belaïli (37') et un joli tir d'A. Ben Hamida (45'), pour mener 3-1 à la mi-temps.

En seconde période, Soliman a continué de se battre, avec A. Majhed réduisant l'écart à la 39e minute. Mais c'est l'EST qui a pris le contrôle total du match, et à la 68e minute, Yan a scellé la victoire en inscrivant le quatrième but pour son équipe.