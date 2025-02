Tunisie: Kairouan - Des réseaux organisés exploitent le fléau de la mendicité

La mendicité, qui porte atteinte à l'image de la Cité des Aghlabides et qui menace la sécurité des citoyens, est, de plus en plus, organisée par des réseaux mafieux qui n'hésitent pas à exploiter des personnes vulnérables, et ce, en utilisant différents subterfuges.

En effet, cela fait plusieurs années qu'on assiste à ce phénomène qui s'accroît de jour en jour. Partout où l'on va, devant les grandes

surfaces et les hôpitaux, dans les souks, au marché, à la Cité commerciale, à l'entrée du cimetière et devant les mosquées, on a le même spectacle humiliant de nourrissons aux bras de mères tendant la

main pour apitoyer les passants généreux et obtenir des pièces de monnaie, de personnes âgées camouflées dans des guenilles, donnant l'impression d'être des «handicapés» s'appuyant sur une canne.

Parfois, on utilise de petites filles sales et mal vêtues. Il serait donc souhaitable que les responsables prennent les mesures nécessaires pour éradiquer ce phénomène dangereux.