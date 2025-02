Afrique Australe: Andry Rajoelina au Sommet de la SADC - Envoi de médecins militaires en RD Congo

D'après une source auprès du Ministère des Affaires Etrangères, l'intervention de Madagascar sera consacrée à l'assistance sanitaire.

« Le Sommet a félicité la République de Madagascar pour avoir promis de fournir un soutien médical aux blessés et aux personnes déplacées sur le théâtre des opérations dans l'est de la République Démocratique du Congo ». Ce sont les termes de l'article 16 du communiqué de la rencontre extraordinaire du Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC) qui s'est tenue vendredi dernier à Harare Zimbabwe.

Le président Andry Rajoelina figurait parmi les dirigeants ayant participé à ce sommet réservé à la recherche de solutions pour résoudre le conflit entre le groupe armé M23 et les Forces armées du Rwanda contre les Forces armées de la RDC, la mission de la SADC en République Démocratique du Congo et la population civile dans diverses zones de la Province du Nord-Kivu. Lors de cette occasion, le locataire d'Iavoloha a fait une annonce relative à la disposition de Madagascar à apporter des aides médicales aux blessés, ainsi qu'aux personnes déplacées causés par ce conflit. La décision a provoqué des polémiques au sein de l'opinion publique Malagasy. En effet, les observateurs se demandent ou et par quel moyen le Gouvernement Malagasy entend puiser les ressources pour financer cette intervention en terre étrangère vu les difficultés socioéconomiques subies quotidiennement par la population.

« Voin-kava mahatratra »

Afin d'atténuer les polémiques, le Ministère des Affaires Etrangères a expliqué que l'intervention de Madagascar dans ce conflit sera consacrée à l'assistance médicale, plus particulièrement à l'envoi de médecins militaires pour soigner les blessés et prendre en charge des personnes déplacées. En tant que membre de la Troïka de la SADC, il est du devoir d'Andry Rajoelina d'assumer ses responsabilités et d'honorer ses engagements. Il convient d'ailleurs de rappeler qu'il accédera à la Présidence de la SADC dès le mois d'août prochain. Adepte du panafricanisme, le locataire d'Iavoloha veut prioriser la coopération Sud-Sud. Il a toujours sensibilisé dans ce sens durant ses interventions aux différents sommets internationaux.

Par ailleurs, cette expression de solidarité envers les populations dans ces zones de conflits est aussi conforme aux valeurs Malagasy basées sur le « Fihavanana » et le « Voin-kava mahatratra ». A souligner que ce ne sera pas la première fois que la Grande île intervient à l'étranger pour ce genre de situation. Pour rappel, plusieurs pays de la SADC, en l'occurrence l'Afrique du Sud, le Malawi et la Tanzanie ont déjà envoyé des troupes militaires dans l'est de la RDC. D'après les informations, tout de suite après cette annonce du Chef de l'Etat, les responsables concernés ont déjà entamé les préparatifs en vue de l'envoi de médecins militaires en RD Congo.