Madagascar: Offroad/Saison 2025 - Treize courses MX et neuf courses d'Enduro au programme

Pour la saison 2025, la Fédération Malagasy de Motocyclisme (FMAM) a publié le programme complet des Championnats de Madagascar de Motocross et d'Enduro. Cette nouvelle saison s'annonce palpitante pour les passionnés de sports mécaniques à Madagascar, avec des compétitions qui promettent de tester l'endurance et le talent des meilleurs pilotes locaux.

Motocross MX

Le Championnat de Motocross 2025 débutera le 9 février avec le très attendu « Grand Prix IMC », sur le circuit IMC d'Ambohidava. Ce sera le coup d'envoi de neuf courses à travers différentes régions de l'île, chacune promettant de l'adrénaline et des défis uniques pour les pilotes. Le championnat se clôturera le 14 décembre sur le circuit MX Track avec le « MX GAME », une manche qui s'annonce spectaculaire pour déterminer le champion de l'année. En plus des neuf manches classiques, la saison 2025 comportera quatre courses spéciales dans le cadre du « Triple Crown ». Ces épreuves supplémentaires auront lieu le 2 mars, le 20 juillet, le 12 octobre et le 16 novembre, offrant aux pilotes l'opportunité de briller dans des formats différents et d'ajouter un peu plus de suspense au championnat.

Enduro

Le Championnat d'Enduro se compose de sept manches qui débuteront le 23 février avec l'«Endurance CRAM Mahitsy ». Ce premier round mettra immédiatement la barre haute pour les pilotes, qui devront faire preuve de résistance et de stratégie sur des parcours exigeants. La saison se poursuivra avec des courses tout au long de l'année, culminant avec l'« Endurance Mananjary », prévue pour clôturer le championnat en novembre. Un événement à part, le « 4H HONDA », se tiendra les 8 et 9 mars à Antananarivo. Ce défi d'endurance de quatre heures sera un test de stratégie et de gestion de l'effort, attirant à coup sûr les pilotes à la recherche de nouveaux défis. Le calendrier d'enduro inclut également une épreuve hors championnat, le MEC, prévu pour le 7 septembre.

MXoAN

Madagascar sera également présente sur la scène continentale en participant à l'événement Motocross of African Nations (MXoAN), qui se tiendra les 16 et 17 août au Kenya. Cet événement est un véritable tremplin pour les jeunes pilotes malgaches, qui ont déjà démontré leur potentiel. Lors de l'édition précédente à Marrakech, au Maroc, les pilotes malgaches se sont illustrés de manière éclatante : Jérémy Rakotoarimanana et Sincère Leung Yen ont décroché l'or en catégorie 125 CC, tandis que Kentin Rayan Sikina et Miaro Razafimahefa ont obtenu la deuxième place en catégorie MX2.