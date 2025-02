Madagascar: Fédération malgache de golf - Un programme quadriennal ambitieux pour le nouveau président Maminiaina Ravatomanga

Maminiaina Ravatomanga prend les rênes du golf malgache. Le nouveau président de la Fédération malgache de golf a pris le flambeau des mains de son prédécesseur Ranaivo Andrianasolo.

C'était samedi dernier, lors d'une cérémonie de passation officielle qui s'est déroulée au Golf du Rova Andakana en présence de nombreux représentants du monde golfique malgache.

Défi ambitieux

Une occasion pour celui qui a été élu à ce poste en novembre dernier d'annoncer son challenge : faire briller le golf, non seulement sur le plan national, mais aussi international. Un défi ambitieux, en somme, puisque le nouveau programme quadriennal de développement présenté par le nouveau comité exécutif, désormais présidé par Maminiaina Ravatomanga, est conçu pour structurer, consolider et étendre la pratique du golf à Madagascar.

Tout en remerciant l'ancien président, Ranaivo Andrianasolo, pour tout ce qu'il a accompli en faveur du développement du golf à Madagascar, Maminiaina Ravatomanga a annoncé qu'il vise encore plus d'excellence. « Mon défi a toujours été et reste toujours d'être un compétiteur pour les bonnes choses et l'excellence », a-t-il affirmé lors de la présentation de sa nouvelle équipe au sein du comité exécutif de la FMGolf.

Meilleure accessibilité

Une équipe de choc est prête à donner un nouvel élan à ce sport, qui, contrairement aux idées reçues, n'est pas réservé uniquement aux plus aisés. D'ailleurs, dans un souci de rendre le golf plus accessible, le nouveau programme mise avant tout sur la restructuration. La première phase de ce programme consistera à poser des bases solides avec des initiatives telles que la délivrance de licences intégrant l'assurance et l'adoption du World Handicap System.

À cet effet, des efforts seront concentrés sur la formation des formateurs et des caddies, le développement des relations internationales et la création de partenariats techniques et financiers. Parallèlement, des pôles d'enseignement seront mis en place pour promouvoir l'accessibilité du golf aux enfants défavorisés et aux adultes. Quatre compétitions fédérales seront également organisées pour renforcer l'attractivité du golf à Madagascar.

Nouveaux tournois

Le nouveau comité exécutif milite aussi pour le rayonnement international du golf. La FMGolf renforce ainsi ses relations internationales, notamment à travers l'organisation de nouveaux tournois, y compris un tournoi international à Madagascar, ainsi que l'ouverture de nouvelles écoles et académies pour adultes. Cette ambition internationale se traduira également par la participation à des compétitions régionales et internationales, permettant aux équipes nationales juniors et adultes d'élargir leurs horizons.

L'organisation du premier tournoi professionnel international à Madagascar constituera une étape clé dans l'expansion du golf malgache. La FMGolf entend relever ces défis en misant sur les jeunes talents qui commencent à briller sur la scène internationale.

Bref, la Fédération Malgache de Golf est résolument engagée sur le chemin de l'excellence, avec comme objectif l'inscription officielle au Comité International Olympique, impliquant une conformité aux standards internationaux. Sans oublier, bien sûr, la promotion du golf sur le plan local grâce à la création d'un réseau solide d'écoles de golf. Par ailleurs, « l'organisation de compétitions nationales et internationales pérennes et l'augmentation de l'accès au golf pour toutes les catégories sociales figurent parmi les priorités ». Un programme ambitieux, en somme, pour un sport qui allie exigence et précision.