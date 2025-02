Afrique Centrale: Crise dans le Nord-Kivu - Madagascar promet des aides médicales à la RDC

L'engagement international du gouvernement de fournir des aides médicales dans le Nord-Kivu a suscité des réactions au pays.

Lors du sommet extraordinaire de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC) qui s'est tenu à Harare, au Zimbabwe, le vendredi 31 janvier 2025, Madagascar a exprimé sa volonté de soutenir la République Démocratique du Congo (RDC) face à la crise qui secoue l'est du pays. Le président de la République, Andry Rajoelina, présent à cette réunion de haut niveau, a confirmé l'engagement du gouvernement à fournir un appui médical aux victimes du conflit opposant les forces régulières congolaises aux rebelles du M23.

Dans un communiqué officiel publié au soir du sommet, la SADC a salué l'initiative de Madagascar : « Le sommet a félicité la République de Madagascar pour avoir promis de fournir un soutien médical aux blessés et aux personnes déplacées sur le théâtre des opérations dans l'est de la République Démocratique du Congo ». Cette aide va renforcer le partenariat bilatéral entre Madagascar et la RDC, ainsi que la coopération du pays avec les nations de la région. Elle vise également à répondre aux besoins urgents des milliers de civils affectés par l'intensification des affrontements à Goma, où le M23 a pris le contrôle de la capitale du Nord-Kivu depuis maintenant quelques jours.

Critiques

Si cette annonce a été bien accueillie par les partenaires régionaux, elle a suscité une véritable vague de réactions dans le pays. Immédiatement après la publication de l'information sur notre page Midi Madagasikara, plusieurs milliers d'internautes ont exprimé leurs interrogations et critiques. « Il faudrait d'abord venir à la rescousse de nos hôpitaux et de nos CSB, pour y porter l'assistance nécessaire et des matériels adéquats afin de sauver des vies de nos malades », ont martelé de nombreux internautes.

Une ancienne star du tennis national a également réagi en ces termes : « Ne faudrait-il pas d'abord renforcer l'effectif des médecins dans les services d'urgence de nos hôpitaux ? » ajoutant que « nos malades font vraiment pitié à cause du manque d'assistance. » Au-delà des dimensions diplomatiques que peut mettre en avant le pays en fournissant ces aides médicales à la RDC, ces prises de position de citoyens illustrent un malaise persistant sur l'état du système de santé du pays, souvent critiqué pour son manque de ressources et d'équipements.