Madagascar: Axian Telecom - Partenariat avec la BAD pour accélérer la transformation numérique

La Banque africaine de développement (BAD) a approuvé un prêt de 160 millions de dollars pour soutenir AXIAN Telecom dans l'expansion de l'accès numérique et l'inclusion financière en Afrique. Ce financement vise à moderniser et étendre l'infrastructure du réseau d'AXIAN Telecom, notamment avec l'introduction de la 4G et de la 5G dans neuf pays africains. AXIAN, déjà leader dans la transformation numérique, compte 42,9 millions d'abonnés mobiles et 15,2 millions d'utilisateurs de services financiers mobiles.

L'un des objectifs majeurs du partenariat est de réduire les inégalités de genre, particulièrement en matière d'accès aux services financiers. Plus de 10 millions de dollars seront alloués à l'autonomisation de 22 000 femmes entrepreneuses à Madagascar, via la plateforme Mvola d'AXIAN. En effet, l'un des objectifs principaux de cette initiative est de lutter contre les inégalités de genre, notamment en matière d'accès aux services financiers. Ce projet permettra à ces femmes d'accéder à des services financiers essentiels pour développer leurs entreprises.

Transformation

Un don supplémentaire de 2,5 millions de dollars soutiendra l'éducation financière et l'accès au crédit pour 34 000 entreprises dirigées par des femmes à Madagascar, en Tanzanie et au Sénégal. Ce financement vise à favoriser leur transition vers l'économie formelle et à soutenir leur croissance durable. Solomon Quaynor, vice-président de la BAD, a souligné que ce financement reflète l'engagement de la Banque pour une transformation numérique inclusive, en favorisant l'innovation et la croissance durable.

Hassan Jaber, PDG d'AXIAN Telecom, a ajouté que ce partenariat renforce l'accès abordable à Internet et s'inscrit dans la stratégie de l'entreprise, avec la marque Yas, pour connecter une jeunesse africaine dynamique. Ce projet soutient les priorités de la BAD, notamment « Industrialiser l'Afrique » et « Intégrer l'Afrique », en renforçant la connectivité numérique et l'inclusion financière à travers le continent.