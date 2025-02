Madagascar: Coupe du monde des traiteurs - La cuisine malgache s'offre une notoriété internationale

L'équipe malgache a remporté la 4e place à l'International Catering Cup. Cette performance met en avant le talent culinaire du pays.

Madagascar a marqué les esprits lors de la 9e édition de l'International Catering Cup, en décrochant la 4e place avec un score de 1 490 points. La France a remporté la compétition avec 1 737 points, suivie par l'Italie (1 498 points) et le Japon (1 497 points). Cette performance exceptionnelle témoigne du savoir-faire culinaire malgache et de son potentiel à rivaliser avec les grandes nations gastronomiques.

De retour au pays le samedi 1er février, l'équipe a été chaleureusement accueillie à l'aéroport d'Ivato, en présence du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Viviane Dewa, accompagnée de sa famille et de plusieurs collaborateurs.

Un défi relevé

« Notre participation à ce concours représente un véritable exploit », a déclaré le chef Lalaina Ravelomanana, leader de l'équipe malgache. Aux côtés des cheffes Fenosoa Rahajamalala et Bodo Rakotovao, il a su imposer Madagascar parmi l'élite mondiale de la gastronomie. Leur prestation a été d'autant plus remarquable que les deux cheffes ne sont pas encore officiellement reconnues comme cheffes, un fait rare à ce niveau de compétition.

L'équipe malgache a également remporté le prix du meilleur dessert et s'est distinguée en présentant le plus jeune participant du concours. Une reconnaissance qui prouve le dynamisme et le potentiel de la nouvelle génération de chefs malgaches.

Madagascar s'est mesuré à douze nations, démontrant ainsi l'excellence de ses produits phares tels que la vanille, le chocolat, la langouste, le foie gras, les fruits de mer et la viande rouge. Le ministère du Tourisme et de l'Artisanat s'engage à valoriser la gastronomie malgache comme un atout majeur pour l'image et le développement du pays.

« Nous continuerons à soutenir les talents qui porteront fièrement les couleurs de Madagascar », a affirmé la ministre Viviane Dewa.

Pour Lalaina Ravelomanana, cette expérience ouvre la voie à de nouvelles opportunités et partenariats internationaux. L'objectif est désormais de viser encore plus haut : le prestigieux concours du Bocuse d'Or.