Algérie: Oran - Lancement des Journées portes ouvertes sur les Forces Navales

Oran — Des Journées portes ouvertes sur les Forces Navales ont débuté, dimanche à la base navale principale de Mers El-Kebir "Chahid Belhadji Boucif" (Oran), relevant de la 2ème Région Militaire.

Lors de la cérémonie d'ouverture, qui s'est déroulée en présence du Commandant de la façade maritime Ouest, le Général Debbiche Amar, des autorités locales et de citoyens, le général Bouterâa Nacer, Commandant de la base navale principale de Mers El-Kebir, a souligné que l'organisation de ces Journées portes ouvertes "s'inscrit dans le cadre de la politique de communication de l'Armée nationale populaire (ANP), visant à renforcer le lien Armée-Nation" et à "établir des passerelles de communication entre l'institution militaire et la société civile, conformément au plan de communication de l'ANP pour la période 2024-2025".

Il a également indiqué que cet événement de deux jours, organisé par le Commandement des Forces Navales, permettra aux citoyens d'observer de près le professionnalisme de l'institution militaire, la compétence de ses cadres, ainsi que le bond qualitatif réalisé par les Forces Navales algériennes en matière de formation, d'organisation et d'armement.

Il a précisé que les visiteurs pourront visiter les unités navales amarrées à la base, découvrir leurs caractéristiques techniques et opérationnelles, ainsi que les systèmes de travail et d'intervention, tout en obtenant des informations sur les opportunités de carrière offertes par les Forces Navales afin d'attirer les jeunes compétences nationales.

Cette manifestation a permis aux citoyens de constater le professionnalisme et la compétence des Forces Navales algériennes, ainsi que le développement et la modernisation qu'elles ont atteints.

Elle leur a également offert l'opportunité de mieux comprendre les caractéristiques techniques et opérationnelles des unités navales, ainsi que les systèmes de travail et d'intervention dans le cadre des missions de défense des frontières maritimes et de lutte contre toutes formes de criminalité organisée.