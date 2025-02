Algérie: Championnat maghrébin scolaire de cross-country - L'équipe algérienne remporte six médailles, dont deux en or

Oran — L'équipe nationale scolaire de cross-country a remporté six médailles, dont deux en or, lors du championnat maghrébin scolaire de cross-country qui s'est tenu le week-end dernier à "Sakiet Sidi Youssef", en Tunisie, a-t-on appris, dimanche, auprès de la Fédération algérienne de sport scolaire (FASS).

En plus des médailles d'or d'Ahmed Zakaria Assad chez les cadets et d'Abdelmalek Chouaib chez les minimes, l'équipe algérienne, qui a participé à cette compétition avec 24 élèves sportifs dans les catégories des cadets et minimes (garçons et filles), a obtenu deux médailles d'argent grâce à Abdelbasset Abdelsamad Mahious et Aïcha Rahrah, tandis qu'Achraf Mohamed Mustafa et Maroua Deffaf ont chacun décroché une médaille de bronze.

Dans le classement par équipes, l'Algérie a remporté la coupe de la première place dans la catégorie des minimes (nés en 2010-2011), aussi bien chez les garçons que les filles, lors de cette édition qui a vu la participation d'athlètes de Tunisie et de Libye.

Les jeunes algériens ont participé au championnat maghrébin scolaire de cross-country après avoir suivi un stage de quatre jours, selon la FASS, qui a qualifié, dans un communiqué, les résultats obtenus par l'équipe nationale de "très honorables".

Pour rappel, l'assemblée générale élective de cette fédération, qui s'est tenue il y a quelques jours à Oran, a vu l'élection d'Ali Merah à la tête de cette instance, au titre du nouveau mandat olympique, succédant à l'ex- président Abdelhafidh Izem, qui est arrivé deuxième à l'issue de l'opération de dépouillement.