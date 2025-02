Algérie: Présentation à Alger, de l'avant-première du film 'Deux hommes, un destin'

Alger — Le long métrage, "Deux hommes, un destin", un drame qui restitue la situation de deux individus, contraints, pour des raisons différentes, à cohabiter dans l'isolement et au milieu de nulle part, a été présenté, samedi à Alger, en avant-première, devant un public nombreux.

Mis en scène par le réalisateur turc, Mustafa Ozgun, sur un texte de Samir Benyala, le long métrage, produit par "Tamaris-Film", en collaboration avec le Centre algérien du développement du cinéma (CADC), a été projeté à la Cinémathèque d'Alger en présence de son directeur, Adel Mekhalfia, du directeur du CADC, Zineddine Arkab, de la productrice Fatima Ouazene, des équipes technique et artistique du film et de plusieurs professionnels du 7e Art.

D'une durée de 100 minutes, "Deux hommes, un destin", raconte l'histoire d'Ahmed, contraint depuis plusieurs années à l'isolement au milieu d'une forêt sauvage et close, de laquelle aucun sentier n'aboutit à la sortie.

Ne voulant pas révéler les raisons personnelles de son isolement, Ahmed trouvera la compagnie qu'il souhaitait tant, en la personne de Farid, un jeune trentenaire, qui avait décidé de prendre un raccourci en passant par une région montagneuse, afin d'arriver en avance dans la ville où il réside.

La voiture de Farid tombe alors en panne et il se retrouve coincé dans une région isolée et lugubre, cherchant à trouver de l'aide pour réparer sa voiture et quitter cette région déserte.

Réalisant qu'il est seul au milieu de cette végétation dense et difficile d'accès, Farid est frustré et terrifié, il décide alors de poursuivre ses recherches, errant entre les buissons, dans les méandres d'une forêt sauvage avec l'espoir de trouver une solution à ses déboires et quitter cette région montagneuse et mortifère, jusqu'à ce qu'il se retrouve face à la cabane délabrée et cachée au milieu de nulle part d'Ahmed.

Contraints à cohabiter, le conflit s'installe entre les deux hommes. Servi par Ahmed Rezzag, Zakaria Karaouat et "Paco", un chien de compagnie partageant depuis des années le même sort que son maître Ahmed, devant qui, il ne s'arrêtait pas d'aboyer, la psychose constituant le fil rouge de ce long métrage a été renforcée par une bande son et musique, judicieusement conçue par Salim Hamdi également assistant à la réalisation.

A l'issue de la projection, le directeur du CADC, Zineddine Arkab a annoncé que l'institution qu'il dirige a élaboré un programme de "projections en avant-premières, tous les samedis à la salle Ibn Zeydoun de l'Office Riadh El Feth (OREF), de tous les nouveaux films, produits par le ministère de la Culture et des Arts.