Algérie: L'Opéra d'Alger vibre au rythme des 'Mélodies de l'authenticité et du patrimoine'

Alger — "Mélodies de l'authenticité et du patrimoine" un concert aux airs mélodieux et aux cadences composées du patrimoine andalou dans les variantes de ses écoles, Malouf, Gharnatie et Senâa, a retenti samedi soir à Alger, à travers trois prestations époustouflantes, animées par Salim Fergani, Karim Boughazi et Samir Toumi, devant un public nombreux.

Accueillis à l'Opéra d'Alger Boualem-Bessaih, les artistes Salim Fergani, Karim Boughazi et Samir Toumi, ont ravivé ce legs patrimonial ancestrale que constitue la musique andalouse dans les régions de Constantine, Tlemcen et Alger, à travers trois prestations prolifiques riches en variations modales et rythmiques au grand bonheur du public, venu apprécier le rendu de chacun de ces grands artistes, représentants de ces trois écoles algériennes garantes des trésors patrimoniaux que recèle cette musique savante.

Très applaudi par l'assistance, Salim Fergani foulant la scène de l'Opéra d'Alger instrument de l'Oud à la main, a pris place au centre de l'orchestre, sous la direction du jeune Adil Belkhodja.

L'Orchestre national de musique andalouse de l'Opéra d'Alger a soutenu le ténor constantinois qui a choisi de rendre un programme préparé dans le mode Sika, auquel les ornements et les tonalités caractérisant le genre Malouf ont retentit dès les premières notes de la remarquable prestation de Salim Fergani.

L'artiste a rendu entre autres pièces, "Ana ladhi biya saken samim fouadi" et "Damaôu âyni kal'ghimam" dans le mode Zadjel, "Qalbi ibtella bi gharamek" (inqilab), "Wa melli bi djismi", "Ez'Zahra fi Er'Rawdhi" et "Dir ya nadim", que le public a hautement apprécié, interagissant avec le chanteur, pour l'applaudir longtemps à l'issue d'une prestation de haute facture.

Dans son costume de crooner, le ténor tlemcenien a entonné, dans les différents mouvements qui constituent la nouba Zidène, les pièces, "El hawa dhella el oussoud" (b'taïhi t'kil), "Baha istibari" (b'taïhi kh'fif), "Ach douk ech'chamaïl" (Derdj), "Istikhbar", "Ya ouhila El hima" (n'çraf 1), "Ya kamel el maâni" (n'çraf 2), "Lakitou habibi" (kh'las 1), "Ya saki weski" (kh'las 2) et "Had El gharam" (kh'las 3).

Dans des atmosphères de grands soirs, le public qui s'est bien délecté, a savouré tous les moments de ce concert dédié à la chanson andalouse dans la richesse de ses trois registres Malouf, Ghernati et Senâa Le concert de musique andalouse, "Mélodies de l'authenticité et du patrimoine" est organisé par l'Opéra d'Alger, sous l'égide du ministère de la Culture et des Arts.