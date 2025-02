Sénégal: Parc forestier et zoologique de Hann - Un sanctuaire de la biodiversité au coeur de Dakar en quête de renaissance

Le parc forestier et zoologique de Hann, un sanctuaire de la biodiversité situé en plein coeur de Dakar, la capitale sénégalaise, accueille au quotidien un public divers d'enfants et d'adultes venus d'horizons divers pour y mener des activités de loisirs, sportives, récréatives ou de ballades au milieu des écosystèmes.

Une enquête sur la fréquentation des usagers du parc, menée en septembre 2024 par deux étudiantes stagiaires de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel (l'ISEP) de Bignona, révèle que les enfants de 0 à 18 ans qui fréquentent le parc représentent 13, 45%.

La tranche d'âge de 18 à 64 ans constitue 81, 82% des visiteurs et les plus de 64 ans représentent 4,73%, indique un document dont l'APS a obtenu copie auprès de la direction des parcs forestier et zoologique de Hann.

L'étude précise que 26% de ces visiteurs viennent au parc pour faire des ballades, 21% pour visiter le zoo, 15% pour contempler la nature, 14% en quête de tranquillité, 9% pour faire du sport, 8% pour pique-niquer, 5% pour visiter le jardin botanique. Les campeurs font 2%.

Ces données illustrent bien la place et l'importance qu'occupe cet écosystème dans la vie des populations. Il assure ainsi une fonction récréative mais aussi écologique, et surtout de conservation de la biodiversité floristique et faunique.

Il remplit également une vocation socio-éducative, culturelle et économique.

Créé en 1903, sous la forme d'un jardin public relevant du service de l'agriculture par le gouverneur d'Afrique occidentale française (AOF), Martial Henri Merlin, cet écosystème a été classé parc forestier et zoologique, le 29 août 1941.

Après la période coloniale, l'Etat du Sénégal a confié à partir de 1974, la conservation de la richesse floristique et faunique du parc forestier et zoologique à la Direction des eaux, forêts, chasses et de la conservation des sols, qui mettra en place dans cette dynamique, la Direction des parcs forestier et zoologique de Hann.

Le parc s'étend sur une superficie de 50 hectares, sur un périmètre bien sécurisé contre la pression foncière et l'urbanisation galopante à Dakar, avec une clôture en mur.

Le parc forestier et zoologique de Hann est constitué d'un zoo, d'une formation forestière naturelle, d'un plan d'eau (lac) qui joue un rôle important dans la rétention des eaux pluviales et l'atténuation de risques d'inondation dans la zone. Il sert aussi de cadre de vie à des oiseaux d'eau.

Le parc abrite également un Centre d'éducation environnementale avec un jardin ethnobotanique éducatif qui sert de cadre de recherche scientifique aux institutions et organismes comme l'UCAD, l'ISRA/DRPF, l'IRD, l'EISMV, dans l'amélioration des connaissances sur les végétaux et de la faune. Des écoles de formation y envoient aussi leurs élèves et étudiants pour des stages de formation.

Le jardin ethnobotanique joue ainsi un rôle très important dans la valorisation des plantes.

La Direction des parcs forestier et zoologique, a d'autre part, autorisé des partenaires privés à s'installer dans le parc pour offrir des services attractifs (aires de jeux, ballades, détente) aux visiteurs, sur la base de protocoles signés.

Aujourd'hui, le parc est confronté à une mortalité élevée d'espèces forestières, une baisse des effectifs et vieillissement des animaux en captivité du zoo, à des problèmes d'inondation et dégradation de ses installations et équipements.

Des problèmes qui ont poussé la Direction des parcs forestier et zoologique de Hann à initier des politiques de sauvegarde des écosystèmes tout en s'ouvrant vers des partenaires privés pour améliorer l'attractivité et l'animation interne, dans un contexte marqué par une insuffisance chronique du budget de fonctionnement alloué par l'Etat.

Le parc zoologique, un des grands points d'attraction, s'étend sur 7 hectares dont 4 aménagés. Il abrite 237 animaux en captivité dans de bonnes conditions sécuritaires.

Les pensionnaires en captivité sont composés entre autres de lions, de crocodiles, de chimpanzés, d'hyènes tachetées et rayées, de typhons de séba, d'antilopes, phacochères, des singes (...). Ces animaux à nourrir et soigner sont répartis dans des cages, volières et enclos, séparés par des allées en pavé pour faciliter les déplacements des visiteurs, à l'intérieur du zoo.

L'axe principal qui relie l'entrée principale du zoo au bâtiment abritant le service administratif des agents du parc, situé au fond du parc zoologique, est aménagé de part et d'autre, avec des plantes, des fleurs, des bancs publics et un jet d'eau au niveau d'un rond-point.

Sur la partie droite de cet axe, se trouve après l'entrée du zoo, la mare aux crocodiles. Des cages abritant deux hyènes rayées, des singes rouges, des babouins viennent meubler un décor qui rappelle la jungle. Tout à fait au fond du zoo, près du bâtiment administratif, se trouvent les lions dans des cages bien sécurisés, sous la vigilance des gardes.

Sur place, le major Amacoumba Mbodj, responsable du parc zoologique de Hann, supervise en compagnie de ses hommes, la préparation de la ration alimentaire des singes. Le menu du jour est composé de fruits, de pains de farine et légumes.

"S'agissant de l'alimentation des six lions du zoo dont quatre mâles et deux femelles, nous avons un fournisseur qui nous livre des ânes et des chevaux bien portants, qu'on abat pour l'alimentation des carnivores », a expliqué le responsable du zoo de Hann.

»Auparavant, un diagnostic est fait sur la qualité de la viande avant de la donner aux lions", a-t-il précisé, debout à côté de la cage en grille en fer renforcée des lions.

Présentant +Matar+, nom donné à un des deux lions, il a souligné qu'il est l'unique survivant d'une lionne venue du Maroc et qui avait mis bas quatre lionceaux dont les trois sont morts. "Ce lion assez connu des visiteurs a aujourd'hui 15 ans et 17 ans pour le plus âgé du groupe des félins", a-t-il indiqué.

Le major a souligné qu'un lion dans la nature peut vivre jusqu'à 22 ans au minimum, si les conditions sont réunies. "En captivité, leur espérance de vie, peut dépasser 22 ans. Ici, le lion le plus vieux a 17 ans", a-t-il ajouté.

Concernant toujours l'alimentation des carnivores, il a signalé l'existence d'un cheptel de quatre hyènes tachetées et rayées et d'un vautour sauvage, à alimenter avec de la viande. "Chez les crocodiles, on ajoute parfois de la volaille", a-t-il ajouté.

Pour la prise en charge sanitaire des animaux, il a renseigné que la Direction des parcs forestier et zoologique, a recruté un docteur vétérinaire spécialisé en santé animale. "Un agent technique d'élevage qui s'occupe de l'alimentation et un budget pour l'alimentation des animaux, ont été également mis en place par les autorités", a-t-il ajouté.

Les pensionnaires ont une alimentation très variée. Des rations équilibrées et complètes sont distribuées régulièrement pour les maintenir dans un état satisfaisant d'animaux en captivité. Des oligo-éléments et des avitaminoses sont ajoutés à l'alimentation pour parer à une carence éventuelle.

Des opérations de déparasitage et de vaccination sont régulièrement menées. Les cages et les enclos sont quotidiennement aseptisés et l'ensemble du parc est souvent traité pour lutter contre les insectes vecteurs de maladies.

Le zoo reçoit également des dons alimentaires de cuisses et caisses de poulets, des carcasses de moutons, de bovins, de la viande, des poissons, du foie importé, pains, des fruits, légumes et autres produits consommables par les animaux, indique un document.

Toutefois, le major Amacoumba Mbodj, n'a pas manqué de déplorer les conditions de détention en captivité des animaux, particulièrement des lions dans des cages carrelés. "Les carreaux occasionnent souvent des blessures aux ongles des lions", a-t-il déploré.

Il a rappelé que les lions vivaient jusqu'en 2021 dans deux fosses aménagées, à cet effet, un milieu plus proche de leur mode de vie dans la nature. »Mais il se trouve que depuis cette année, les félins ont été transférés, des fosses aux cages carrelés, à la suite de fortes pluies diluviennes enregistrées, la même année à Dakar, entrainant une inondation de ces fosses causée par le débordement du plan d'eau du parc », a-t-il expliqué.

Il a assuré que les nouvelles autorités du parc sont en train d'oeuvrer pour libérer, les fosses aux lions des eaux pluviales, avec l'appui d'un partenaire privé qui est venu inspecter les lieux, la semaine dernière. »Dès 2025, il est prévu un réaménagement du parc", a-t-il indiqué, ajoutant que "le partenaire propose un plan d'aménagement du zoo, une réhabilitation des enclos et équipements vétustes en plus d'un repeuplement du zoo".

Il a rapporté que des visiteurs se plaignent souvent du fait qu'ils trouvent tout le temps, les mêmes espèces d'animaux dans le zoo. Ces animaux, dit-il, ont été pour la plupart abandonnés et récupérés à bas âge par le zoo.

En ce qui concerne le repeuplement du zoo, le major a expliqué que les responsables du parc ne peuvent pas prendre le risque d'introduire de nouvelles espèces, si les enclos ne sont pas bien réaménagés.

Il renseigne toutefois qu'un projet est en place pour un repeuplement du zoo où plusieurs cages sont vides, n'ayant plus de pensionnaires.

Par ailleurs, il a relevé qu'avec le temps les installations du zoo sont devenues vétustes. "Des murs tombent et il nous faut refaire les grilles de sécurité, faire un réaménagement du zoo avant d'introduire de nouvelles espèces. Au courant de cette année, nous voulons en priorité, récupérer les fosses aux lions", a-t-il insisté.

Le responsable du parc zoologique a souligné l'importance du rôle éducatif du zoo visité régulièrement par des écoliers venus de partout au Sénégal. "Les visiteurs viennent de tout le Sénégal, particulièrement des écoles françaises et coraniques. Ces derniers bénéficient d'une réduction de 50% des prix appliqués sur le billet ", a-t-il indiqué.

Selon des statistiques obtenues auprès de la Direction des parcs forestier et zoologique de Hann, le zoo a enregistré sur la période de février à septembre 2024 : 52 906 visiteurs avec réduction (élèves), 6. 484 visiteurs enfants, 14. 819 visiteurs adultes.

Les recettes d'entrée enregistrées par le parc zoologique de Hann sur cette même période s'élèvent à 12 000 000 francs CFA.

Cependant, le parc n'a pas enregistré de recettes d'entrée durant le 4-ème trimestre (octobre-décembre) de l'année 2024, car le stock de billets d'entrée est épuisé. Une situation qui n'a pas encore évolué et qui fait perdre des millions de francs CFA au Trésor public où toutes les recettes d'entrée du parc sont intégralement versées.

42% des enquêtés souhaitent un repeuplement du zoo de Hann

Au vu des nombreux défis, le lieutenant-colonel, Ndeury Diaw, directeur des parcs forestier et zoologique de Hann, a indiqué que des actions de sauvegarde des installations sont en cours, notamment la réhabilitation en priorité des fosses aux lions pour remettre ces félins dans leur cadre de vie.

Il a expliqué qu'un retour des lions dans leur habitat originel permettra de récupérer des cages pour augmenter l'espace de captivité des primates (singes).

Concernant les animaux sauvages herbivores, il a informé que le parc n'a pas de problème d'espace pour ces pensionnaires. »Ce qu'il faut faire pour ces animaux, c'est de réduire leur mortalité, en traitant le sol pour qu'il y ait moins de parasites », a-t-il expliqué.

L'ingénieur des eaux et forêts, a indiqué que l'autre action prioritaire prévue pour le zoo, porte sur son repeuplement. Il a expliqué qu'il "ne peut se faire qu'à travers de nouvelles acquisitions d'espèces rares provenant de réserves naturelles privées et par la reproduction, tout en travaillant à améliorer les conditions de captivité".

Il a avoué que le parc zoologique est confronté à une baisse de ses pensionnaires en captivité. »Les animaux qui étaient là ont vieilli. Ils naissent grandissent et meurent. Malheureusement, les pertes enregistrées n'ont pas été remplacées. Ce qui a entrainé une diminution des pensionnaires", a-t-il expliqué.

"Mais malgré tout, a-t-il dit, il ne sert à rien de repeupler le parc zoologique sans au préalable améliorer les conditions de détention des pensionnaires".

Pour la sauvegarde du parc forestier et zoologique, le lieutenant-colonel pense qu'il faut renouveler les équipements vétustes du zoo, et lutter contre l'agression naturelle causée par le débordement du lac, en 2021.

Situé vers la partie est du parc, dans une zone de dépression, le plan d'eau s'est formé à l'intérieur, suite à l'obstruction du réseau d'évacuation des eaux pluviales accentuée par la construction d'habitations dans la zone tampon.

Quant au parc forestier, situé dans la zone de captage a une richesse floristique composée de 317 espèces (Index seminum, 2001) provenant des différentes zones phytogéographiques. Il est constitué essentiellement d'une forêt classée qui a enregistré en 2021 une inondation. Ce phénomène naturel avait à l'époque fait tomber une partie du mur de clôture sous la forte pression des eaux pluviales.

"Aujourd'hui, encore des écosystèmes endommagés du parc forestier par cette inondation ne sont pas encore récupérés. La menace pèse toujours sur l'état de ces écosystèmes forestiers où nous constatons une forte mortalité d'arbres, causée par la longue stagnation des eaux", a alerté le lieutenant-colonel.

Il a indiqué que des efforts ont été faits par la Direction depuis deux ans dans la lutte contre l'inondation des écosystèmes forestiers. "Ils ont permis de réhabiliter le réseau de drainage des eaux pluviales du parc forestier, avec un chenal de plus de 100 mètres réalisé l'année passée, pour évacuer le surplus d'eaux du lac vers la mer", a-t-il indiqué.

"Il sera complété par un pavage, une augmentation de la capacité de rétention du lac pour éviter des débordements pouvant impacter d'autres parties du parc", a-t-il ajouté. Selon lui, »plus, le lac aura la capacité de maintenir l'eau, moins il y aura de l'eau dans les autres parties du parc ».

Un sous financement des activités de conservation de la biodiversité

Le lieutenant-colonel a indiqué que le parc est confronté à ces trois grands défis qu'il va falloir résorber.

"Pour résorber ces défis, la direction des parcs forestier et zoologique, sous la tutelle de la Direction des eaux et forêts, a jugé nécessaire d'élaborer un projet appelé Projet de renforcement et d'amélioration de la qualité des services du parc d'un coût de 1,3 milliard de franc CFA ", a déclaré le lieutenant-colonel, Ndeury Diaw.

"Ce projet d'une durée de cinq ans s'articule autour de piliers comme : la rénovation, réhabilitation, amélioration des installations techniques vétustes et hors d'usage du parc zoologique", a-t-il précisé.

Il a ajouté que la direction des parcs forestier et zoologique est à »la recherche de partenaires » pour financer ce projet. "Mais en attendant, l'Etat a pris l'engagement de mettre des fonds à notre disposition pour 2024-2025 dans le cadre du Budget consolidé d'investissement (BCI)", a-t-il signalé.

"Nous allons donc, avec le BCI procéder en fonction de la priorité du moment procéder à la réhabilitation des deux fosses aux lions occupées par des eaux pluviales depuis 2021", a-t-il annoncé.

Le lieutenant-colonel a invité les autorités centrales à accompagner la direction des parcs forestier et zoologique dans sa politique de conservation. "Nous avons la volonté, mais il faut que l'Etat nous accompagne en mettant les moyens qu'il faut pour la préservation de la biodiversité. Il va falloir faire un effort. La conservation n'a pas de prix mais à un coût. Il va falloir que l'Etat supporte en mettant le minimum de moyen nécessaire, surtout pour les animaux sauvages du zoo", a-t-il lancé.

»Aux populations, nous demandons de s'intéresser au parc, c'est comme ça qu'on va faire vivre le parc dans son ensemble. J'invite les populations à s'impliquer spontanément pour résoudre les problèmes du parc", a-t-il ajouté.

Il a indiqué en outre que le parc dispose d'un budget de fonctionnement modeste provenant de l'Etat. "Le seul site du parc qui génère des recettes reste le parc zoologique à partir des billets d'entrée et il se trouve que toutes ces recettes sont versées au Trésor public. Donc, le parc n'a pas la possibilité de créer des ressources financières et de les réutiliser", a-t-il déploré.

Le parc s'ouvre vers des partenaires privés pour améliorer son attractivité

Le parc forestier et zoologique de Hann, ne compte que sur l'appui de l'Etat pour prendre en charge tous les besoins de conservation. Une réalité qui a poussé, la direction à s'ouvrir aux partenaires privés pour les inciter à investir dans des services de divertissement, en vue de renforcer l'attractivité et le rayonnement du parc.

Il a annoncé que les protocoles liant la direction des parcs aux privés seront évalués pour plus d'impact positif. Selon lui, "si on a jugé utile d'introduire certains partenaires, c'est pour uniquement augmenter l'attractivité du parc".

"Nous allons évaluer tous ces protocoles et revoir le type de collaboration, dans le but de les amener à mieux contribuer à l'attractivité du parc, et donc attirer plus de visiteurs", a-t-il encore souligné.

Il a souligné que les gens pensent souvent que le parc, c'est uniquement le zoo alors qu'il y a d'autres services offerts comme le bois sacré, un lieu cultuel où les chanteurs viennent tourner régulièrement des clips, une zone de pique-nique, rebaptisée +képar-gui,+ ou encore un reptilarium, le premier en Afrique de l'Ouest.

Une enquête sur la perception des usagers du parc menée par les deux étudiantes stagiaires de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel (l'ISEP) de Bignona, révèle également que 42% des enquêtés ont émis le souhait d'un repeuplement du zoo, 21% l'amélioration de la propreté, 9% l'aménagement du parc.

Sept pour cent sont pour la mise en place d'une grande boutique, 4% la réhabilitation des pistes, 4% la confection de bancs publics et de tables, 3% la formation des guides, 3% l'installation des panneaux d'indication, 3% la mise en place d'un bon restaurant, 2% l'installation d'un multiservice et 3% l'augmentation du nombre de toilettes publiques, ajoute la même source.