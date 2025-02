Sénégal: Zones humides - Un acteur préconise la restauration pour la sauvegarde de ces écosystèmes

Dakar — La restauration figure parmi les actions les plus urgentes à mener pour la sauvegarde des zones humides, en plus d'une gestion durable avec l'ensemble des acteurs, a estimé le directeur exécutif de Wetlands International Afrique occidentale côte et golfe de Guinée (WIACO), Ibrahima Thiam.

»Les actions beaucoup plus urgentes pour la sauvegarde des zones humides sont des actions de restauration, en plus d'une gestion durable de ces écosystèmes", a dit M. Thiam lors d'un point de presse organisé en prélude de la célébration, ce dimanche, de la journée mondiale des zones humides.

Mener des actions de restauration consiste à faire »des reboisements où il y a une dégradation de la mangrove", a-t-il expliqué en présence de ses collaborateurs.

"Avec près de 35 % des zones humides mondiales dégradées au cours des 50 dernières années, il est urgent d'agir collectivement pour inverser cette tendance alarmante. Leur dégradation affecte directement les moyens de subsistance de millions de personnes", selon un document de presse.

Le directeur exécutif de Wetlands International Afrique occidentale côte et golfe de Guinée (WIACO) a indiqué que l'autre action urgente de sauvegarde des zones humides porte sur la mise en place d'un plan de gestion durable avec l'ensemble des acteurs bénéficiaires des services de cet écosystème.

" A propos de la gestion, il faut vraiment avoir une vision à moyen et long terme des zones humides. Cela signifie développer des plans de gestion et les mettre en oeuvre avec tous les acteurs au profit et au bénéfice de tous", a-t-il expliqué.

Le directeur exécutif a rappelé que les zones humides regroupent souvent de nombreux acteurs et il est vraiment utile que tous ces acteurs se parlent, définissent ensemble des stratégies communes de conservation durable.

Ibrahima Thiam a indiqué en outre que les menaces des zones humides sont d'abord liées au changement climatique, avec la baisse de la pluviométrie, les inondations, et aux actions anthropiques, c'est-à-dire les actions de l'homme, notamment avec l'urbanisation galopante sur les zones côtières, la déforestation, le plastique, entre autres.

Il a insisté sur l'importance du rôle central des communautés dans la conservation des zones humides, en adoptant des pratiques durables et des activités de restauration.

La Journée mondiale des zones humides, célébrée chaque année le 2 février, revêt une importance vitale et met en lumière le rôle crucial de ces écosystèmes dans le changement climatique, la sécurité alimentaire et la préservation des espèces menacées.

Le thème de cette édition est : "Protéger les zones humides pour notre avenir commun".

M. Thiam a expliqué que la journée mondiale permet de sensibiliser davantage les communautés, les décideurs mais aussi le grand public, sur les raisons sur lesquels »nous devrions travailler pour conserver les zones humides ».

Il a indiqué qu'à cette occasion, une unité de transformation de produits forestiers non ligneux, sera inaugurée à Mbambougar, dans la commune de Diossong (Fatick) où la Journée sera célébrée avec l'ensemble de la communauté.

La mangrove du Sénégal se trouve dans les basses vallées des fleuves Sénégal, Sine-Saloum et Casamance. Ces écosystèmes sont aujourd'hui connus pour leur importance à travers la fourniture de services éco systémiques.

Wetlands International Afrique côte occidentale et golfe de Guinée (WIACO) intervient au Sénégal, Guinée-Bissau, Gambie, Sierra Leone et Libéria pour relever les défis environnementaux. Elle est la plus grande organisation à but non lucratif dédiée à la conservation et à la restauration des zones humides au Sénégal.