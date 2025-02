Madagascar: Entrepreneuriat - Plus de quatre cents nouvelles entreprises

L'Economic Development Board of Madagascar (EDBM) a enregistré quatre cent trente-trois nouvelles entreprises au dernier trimestre de 2024 (octobre, novembre, décembre), soit une belle progression de 20,2 % par rapport à l'année précédente. Cette hausse démontre que le climat des affaires devient de plus en plus attractif pour les investisseurs.

«Ce bond témoigne de la confiance grandissante des investisseurs dans l'économie malgache», déclare un responsable de l'EDBM.

Les investisseurs locaux restent les principaux acteurs de ce dynamisme, avec 70 % des entreprises créées par des Malgaches. Les 30 % restants sont détenus par des étrangers, principalement des chinois, français, indiens, pakistanais et mauriciens, selon leur rapport.

Le secteur des services continue de dominer, avec 81,1 % des nouvelles immatriculations dans des domaines comme le commerce, l'immobilier et les technologies. Ce secteur surpasse largement l'industrie (17,1 %) et l'agriculture (1,8 %), soulignant un virage vers l'innovation et la modernisation.

«Les services, notamment les TIC et l'immobilier, connaissent une forte demande à Madagascar, un signe d'un changement vers une économie plus numérique et connectée», note un rapport de la Banque mondiale.

Au troisième trimestre de 2024, l'EDBM a enregistré quatre cent quarante-quatre nouvelles entreprises. Une grande amélioration a été observée dans les délais d'immatriculation, désormais réduits à 1,8 jour en moyenne, soit moins de 48 heures. Cette avancée est due à l'efficacité du Guichet unique et de la plateforme numérique Orinasa, qui facilitent le processus pour les créateurs d'entreprises.

«Réduire les délais à moins de 48 heures représente un réel progrès pour simplifier les démarches administratives», souligne le ministère de l'Économie et des Finances.

La plateforme Orinasa aide à réduire les coûts et les déplacements pour les entrepreneurs malgaches. Elle se présente comme un véritable atout pour les petites et moyennes entreprises, permettant un accès plus facile à l'économie formelle.