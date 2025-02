Madagascar: GOLF - Ravatomanga prend en main la fédération

La nouvelle équipe de la Fédération Malgache de Golf, présidée par Maminiaina Ravatomanga, a présenté, samedi à Andakana, un programme quadriennal ambitieux.

La Fédération Malgache de Golf (FMG) change de tête. L'assemblée générale élective de la FMG, du 21 novembre dernier, a choisi Maminiaina Ravatomanga en tant que président du comité exécutif et, par la même occasion, celui de la FMG. La passation de pouvoir entre le nouveau président et son prédécesseur, Ranaivo Andrianasolo, a eu lieu samedi, à Andakana, en présence de la grande famille du golf malgache. En prenant la parole, le président sortant a souhaité tout le meilleur à son successeur pour qu'il réussisse dans sa mission.

Le nouveau président, très ému des éloges faits par Ranaivo Andrianasolo, a montré sa reconnaissance à l'égard des six clubs qui ont voté pour lui. « J'ai accepté le rôle de président de la FMG car je suis convaincu que nous allons travailler ensemble. Ce n'est pas parce que nous en avons la possibilité que tout marchera facilement. Les membres du comité exécutif sont choisis pour qu'il y ait un équilibre au sein de chaque club. La Fédération est une institution et il faut avoir de la vision et le sens de la coopération pour atteindre les objectifs fixés », déclare Maminiaina Ravatomanga.

Après la passation de pouvoir, le nouveau président a présenté les membres de la FMG qui vont travailler avec lui pour réaliser un programme quadriennal ambitieux afin de développer le golf à Madagascar.

Initiatives

Ce plan détaillé sur quatre ans mettra l'accent sur la structuration, la consolidation, l'expansion et l'autonomisation du golf à travers plusieurs initiatives stratégiques.

En ce qui concerne la structuration, la première phase du programme fixera une base solide avec des initiatives comme la délivrance de licences intégrant l'assurance et l'adoption du « World Handicap System », la formation des formateurs et des caddies, le développement des relations internationales, la création de partenariats techniques et financiers.

Pour la consolidation, au cours de la deuxième année, la FMG renforcera ses relations internationales, organisera de nouveaux tournois avec un tournoi senior international à Madagascar, et ouvrira de nouvelles écoles de golf et académies pour adultes.

L'expansion, dans la troisième phase, vise à accroître l'inclusion et le rayonnement international de Madagascar dans le monde du golf. La dernière année du programme se concentrera sur l'autonomisation de la FMG et de ses athlètes. Le but est de sélectionner des joueurs pour représenter Madagascar aux Jeux olympiques, car l'objectif final de la FMG est de s'inscrire officiellement au Comité international olympique.

Organigramme de la FMG

Président : Maminiaina Ravatomanga ; vice-président : Johary Raveloarison ; assistante du président : Antsa Ratsimanosika ; secrétaire générale : Ony Marchand ; conseiller en charge de la gestion administrative : Onja Andrianarisoa ; conseiller en charge de la communication et du marketing : Luc Ratsimbazafy ; trésorier : Léon Ravelomanantsoa ; conseiller en charge des budgets et financement : Axel Aubry ; conseiller en charge des relations internationales et service FMG : Anthony Tabbal ; représentant des métiers du golf : Jean Baptiste Ramarozatovo ; conseillers en charge du développement du golf : Ramy Rabenja et Amir Vasta ; conseiller en charge de affaires générales : Hervé Prigent ; directeur des relations internationales et service FMG : Monique Noyon ; directeur communication et marketing : Hanitra Ramaroson ; directeur de développement du golf : Michel Morizot