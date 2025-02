Madagascar: « Sans filtre » - L'humour au service de l'environnement

« Sans Filtre », un stand-up écoresponsable animé par Zina Rabedaoro à la Cité des Cultures, a allié humour et sensibilisation à l'environnement, captivant le public avec des messages engagés.

Le vendredi soir dernier, la Cité des Cultures a vibré au rythme de l'humour engagé avec « Sans Filtre », un stand-up écoresponsable animé par Zina Rabedaoro. L'humoriste a captivé un public venu en masse, combinant rires et sensibilisation à la cause environnementale.

L'originalité de l'événement résidait dans son ticket d'entrée unique : chaque spectateur devait ramener une « cup » de mégots collectés.

Ces déchets seront recyclés grâce à une collaboration entre Zina et un designer, avec pour ambition de les transformer en meubles et oeuvres d'art. Une initiative qui illustre l'engagement concret de l'artiste en faveur de la protection de l'environnement.

Ambiance chaleureuse

À travers « Sans Filtre », Zina Rabedaoro a choisi d'exploiter l'humour pour aborder des sujets sérieux, notamment la pollution causée par les mégots.

Avec un ton sincère et percutant, il a invité le public à réfléchir à l'importance des gestes simples, tout en conservant une légèreté qui a marqué les esprits.

La scène s'est animée dès 19 h avec des artistes locaux qui ont assuré la première partie. Zina Rabedaoro a ensuite pris le relais pour un show à la fois hilarant et porteur de messages. La soirée s'est terminée dans une ambiance chaleureuse à 22 h. Entre rires, échanges et applaudissements, l'événement a été un franc succès.

Zina Rabedaoro a expliqué que « Sans Filtre » s'inspirait des enfants, qu'il considère comme des êtres sincères et innocents, dépourvus de filtres. Cette idée traverse son oeuvre et sa manière de communiquer, combinant authenticité et créativité pour engager le public dans des actions responsables.

Qui est Zina Rabedaoro ?

Zina Rabedaoro est un humoriste malgache reconnu pour ses spectacles engagés. À travers ses performances, il combine son amour pour la scène avec des causes qui lui tiennent à coeur, comme la protection de l'environnement. Sa capacité à allier rire et réflexion lui a permis de se démarquer comme un artiste unique, dont l'objectif est de provoquer un changement positif dans la société. Avec « Sans Filtre », Zina Rabedaoro a prouvé que l'humour pouvait être un puissant vecteur de sensibilisation. La soirée a été une réussite, mêlant rires et prise de conscience, et laisse espérer un avenir où les mégots, comme tant d'autres déchets, pourraient trouver une seconde vie. Cassie Ramiandrasoa