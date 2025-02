Madagascar: Corentin Da Silva Martins - « Impossible de jouer des matchs amicaux »

Le nouveau sélectionneur des Barea A, Corentin Da Silva Martins, a quitté Madagascar hier soir. L'Express a pu l'interviewer lors d'un match amical hier, au By-Pass.

- Pouvez-vous détailler le programme de préparation après votre prise de fonction jusqu'au jour du match contre la Centrafrique ?

Nous avons déjà commencé à travailler hier et avant-hier, prendre contact avec les joueurs, les cadres. Et nous allons essayer aussi de contacter d'autres joueurs binationaux capables d'apporter un plus à la sélection pour pouvoir gagner les matchs. Nous allons poursuivre ce travail. J'ai la chance d'avoir des Malgaches qui suivent de près les joueurs d'origine malgache en France et ailleurs. Nous avons pu prendre contact avec eux, qui ont tout un fichier avec beaucoup de monde, des joueurs qui jouent en France, des jeunes, des moins jeunes. Nous allons continuer de contacter ces joueurs pour les convaincre de venir jouer avec nous.

- Envisagez-vous de jouer des matchs amicaux avant les matchs officiels ?

Non, il n'y a pas de possibilité de jouer des matchs amicaux parce que la fenêtre FIFA est en mars et le seul créneau c'est lors des deux matchs de qualification à la Coupe du monde (...) Même pendant la fenêtre FIFA, c'est impossible. Nous ne pouvons pas faire trois matchs en huit jours (...) Il y a deux matchs contre la Centrafrique et le Ghana, donc c'est impossible de jouer des matchs amicaux.

- Avez-vous des exigences particulières quand vous avez accepté la responsabilité ?

Non, aucune exigence. C'est juste me mettre à la disposition de la Fédération, des joueurs, essayer d'apporter un maximum de connaissances que j'ai pu enregistrer pendant toute ma carrière de joueur et surtout d'aider le football malgache à progresser à travers la sélection, parce que c'est la sélection où j'aurai la responsabilité. Il faudra donc essayer de gagner les matchs. Nous savons tous très bien que la sélection A est la locomotive d'un pays. Aussi allons-nous essayer d'obtenir le meilleur résultat possible pour faire avancer le football malgache.

- Vous allez intégrer des techniciens à votre staff, à quels postes ?

Oui, il y aura un entraîneur adjoint malgache avec moi, puis un médecin, des masseurs malgaches aussi. J'aime bien garder et avoir une identité locale, des gens compétents pour pouvoir nous apporter aussi ce lien avec les joueurs locaux qui est important.

- Votre salaire est-il supérieur ou inférieur par rapport aux contrats avec la Mauritanie et la Libye ?

C'est largement inférieur. Je l'ai dit l'autre jour, durant la conférence de presse, c'est l'endroit où je gagnerai le moins d'argent par rapport aux contrats que j'ai pu faire auparavant, mais encore une fois comme je l'ai dit, on peut faire un travail pour le salaire, mais pas uniquement. Nous pouvons partager les choses et vivre une aventure humaine. C'était une négociation entre la Fédération et moi, quel salaire nous allions pouvoir trouver, et nous sommes tombés d'accord. Donc, je suis content de ce que j'ai obtenu comme salaire, même si c'est l'endroit où je gagnerai le moins, mais ce n'est pas le plus important.