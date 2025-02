Maroc: La région de l'Oriental nourrit de grandes ambitions sur le plan touristique

Oujda — Le Conseil régional du tourisme (CRT) de l'Oriental a organisé, vendredi et samedi, une tournée dans des villes et sites de la région pour promouvoir et valoriser son attractivité touristique.

Les participants à cette action promotionnelle, dont des journalistes, des influenceurs et des agents de voyage marocains et étrangers, ont eu l'occasion de découvrir le grand potentiel touristique multi-produits de la région et une diversité unique de paysages.

Cette tournée a constitué aussi une opportunité pour mettre en avant les efforts menés par les acteurs de la région et des institutions nationales pour donner un coup d'accélérateur au développement socio-économique de l'Oriental qui dispose désormais de tous les ingrédients pour s'affirmer comme une destination touristique de choix.

Le roadshow organisé par le CRT avec le soutien de l'Office national marocain du tourisme (ONMT) a conduit les participants à la station balnéaire de Saïdia qui abrite l'un des plus grands ports de plaisance de toute la Méditerranée, aux parcours de golf à Saïdia, à la station de Ras El Ma (Cap de l'Eau) et à la lagune de Marchica à Nador qui présente un intérêt à la fois économique, biologique, écologique et touristique.

Les participants ont également été invités à découvrir les paysages naturels et les montagnes des Beni Snassen, ainsi que l'ancienne médina d'Oujda et son riche patrimoine architectural, avec plusieurs sites à fortes charges culturelles et historiques, autant de potentialités qui positionnent l'Oriental comme l'une des régions les plus attractives durant la période estivale, alors que les efforts se poursuivent pour promouvoir un tourisme pérenne et durable.

La région de l'Oriental a connu un bond significatif en matière de structuration du secteur touristique, a souligné à cette occasion le président du CRT, Youssef Zaki, notant dans ce sens que l'Initiative Royale pour le développement de l'Oriental, lancée en 2023, a tracé une feuille de route claire pour le développement économique et touristique de cette région.

Il a ajouté que l'inauguration de la station balnéaire de Saïdia par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en 2009 est un événement qui a marqué le véritable point de départ de la dynamique de développement dans la région de l'Oriental qui, a-t-il dit, n'est pas seulement une zone stratégique par sa situation géographique, mais également une terre riche en atouts touristiques diversifiés.

Destination balnéaire de premier plan, cette région, forte en infrastructures et moyens de transport, allie patrimoine culturel, historique et religieux à une nature magnifique qui offre des plages étendues avec une côte de plus de 170 km, des déserts paisibles et des montagnes captivantes.

Elle est connue aussi pour son secteur agricole et ses célèbres produits (clémentine, néflier...), les terrains de golf et l'Académie de football, offrant ainsi à la région un avantage concurrentiel majeur dans le secteur touristique.

Selon M . Zaki, la région de l'Oriental dispose de 147 hôtels offrant une capacité d'hébergement de plus de 13.500 lits, permettant d'accueillir une clientèle variée et de répondre aux attentes de chaque segment de visiteurs.

De son côté, Mounir Kodiji, membre du CRT et directeur d'une agence de voyage, a indiqué qu'au premier semestre de l'année écoulée, la région a enregistré 252.608 nuitées, soit une augmentation de 1,36 % par rapport à la même période de 2023, notant que le mois de juin a été particulièrement dynamique, avec 97.147 nuitées, représentant une hausse de 3,8 %.

Notant que ces chiffres témoignent de l'attractivité croissante de la région, il a fait savoir que pour l'année 2025, la région vise une augmentation de 10% du nombre de visiteurs, mettant l'accent sur le développement de nouvelles offres touristiques et l'amélioration des infrastructures.

Des projets structurants sont en cours, notamment la valorisation et la mise à niveau des plages, ainsi que l'opérationnalisation du train du désert "Oriental Express", qui offriront des expériences uniques aux visiteurs, a-t-il enchaîné.