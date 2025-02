Maroc: Le FLAM rend un vibrant hommage à des personnalités du monde de la pensée et de la littérature africaines

Marrakech — Un vibrant hommage a été rendu, samedi dans le cadre de la 3ème édition du Festival du livre africain de Marrakech (FLAM), à d'éminentes personnalités du monde de la pensée et de la littérature africaines, en reconnaissance à leur contribution à l'enrichissement du patrimoine culturel africain.

Lors d'une rencontre, placée sous le thème "le grand entretien" et animée par l'ancienne ministre française de la Justice, Christiane Taubira et l'écrivain et penseur sénégalais Rodney Saint-Eloi, il a été l'occasion de mettre en lumière des écrivains africains, notamment l'icône littéraire guadeloupéenne Maryse Condé et l'écrivain et critique camerounais, Lionel Manga.

Dans un discours émouvant sur Maryse Condé, Mme Taubira a rendu hommage à son ancienne enseignante, devenue une grande amie, devant une salle comble du centre culturel "Les Etoiles Jamaa El Fna", mettant en avant son audace et la puissance de son écriture, qui a influencé des générations de lecteurs.

L'ancienne ministre a également évoqué son influence par l'auteure primée Maryse Condé, qu'elle considère comme un mentor dans la construction de sa pensée, notant que Maryse Condé "nous a appris à ne jamais avoir peur d'écrire ce que nous portons en nous".

L'héritage culturel et intellectuel de Maryse Condé, qui aborde les questions d'identité, d'histoire et de colonialisme, transcende le temps et les générations, a-t-elle relevé, insistant sur le besoin urgent de lire et de relire ses écrits.

Pour sa part, M. Saint-Eloi a rappelé les écrits du romancier et écrivain camerounais Lionel Manga, récemment décédé, soulignant son grand intérêt pour les questions environnementales et sociales.

Ses œuvres constituent une référence intellectuelle importante pour comprendre les transformations sociétales et les défis environnementaux en Afrique, a-t-il dit.

Inspirés par la méditation d'Aimé Césaire "le monde se défait, je suis le monde", les deux invités ont souligné que le monde de l'après Seconde Guerre mondiale, qui semblait se reconstruire sur de nouvelles bases de droits de l'Homme, est encore entaché de grandes contradictions.

En reconnaissance à ses contributions intellectuelles et politiques et son rôle éminent dans la défense des valeurs de justice et de liberté, l'ancienne ministre française de la Justice, Christiane Taubira, a été honorée à la fin de la réunion et saluée pour sa longue carrière et ses positions influentes dans l'échiquier international.

Véritable rendez-vous rassemblant des écrivains, des penseurs et des intellectuels d'Afrique et de ses diasporas, le FLAM a été fondé par Mahi Binebine (écrivain et artiste plasticien), Fatimata Wane-Sagna (journaliste), Hanane Essaydi (universitaire) et Younès Ajarraï (entrepreneur culturel).

Porté par l'association "WE ART AFRICA//NS", le FLAM se veut une célébration éloquente de la littérature et de la culture africaines, qui vise à contribuer au rayonnement culturel et artistique du continent tout en mettant en lumière la richesse de ses littératures et de ses arts.