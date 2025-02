Madagascar: Une centaine de médecins partent à l'étranger

L'effectif des médecins à Madagascar continue de diminuer. Cent médecins malgaches figurent sur la liste des lauréats aux épreuves de vérification des connaissances (EVC).

Départ massif. Une centaine de médecins malgaches ont laissé derrière eux leur poste à Madagascar. Ils partent exercer cette profession en France. Leurs noms figurent sur la liste des lauréats aux épreuves de vérification des connaissances (EVC), publiée le 31 janvier.

Ils sont spécialistes en anatomie et cytologie pathologiques, en biologie médicale, en chirurgie orthopédique et traumatologique, en chirurgie viscérale et digestive, en dermatologie et vénéréologie, en endocrinologie, diabétologie et nutrition, en gériatrie, en gynécologie obstétrique, en maladies infectieuses et tropicales, en médecine cardiovasculaire, en médecine et santé au travail, en médecine générale, en médecine intensive-réanimation, en médecine d'urgence, en neurologie, en oncologie, en oto-rhino-laryngologie - chirurgie cervico-faciale, en pédiatrie, en pneumologie, en rhumatologie.

Ils vont laisser un vide dans leurs services et auprès de leurs patients. Ils ont prouvé leurs compétences au pays. Ces oncologues, entre autres, sont connus pour avoir aidé plusieurs personnes à guérir du cancer, principalement du cancer du sein. «Je suis triste pour le pays, mais content pour ces jeunes médecins», réagit un professeur.

Urgent

L'avenir de la spécialité médicale est à craindre avec ce départ massif. La plupart de ces médecins sont de jeunes spécialistes, dont certains occupaient déjà un poste «confortable» dans les hôpitaux publics. Cette liste comporte, par exemple, un professeur, des chefs de service dans des centres hospitaliers universitaires, comme au CHU Joseph Ravoahangy Andrianavalona (JRA), à Ampefiloha.

D'autres Malgaches ont réussi ce concours, qui est la première étape de la procédure d'autorisation d'exercice en France et qui s'adresse aux praticiens ayant obtenu leur diplôme dans un État non membre de l'Union européenne (UE) ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), pendant les années précédentes. «Ils sont particulièrement nombreux cette année», remarque un professeur.

Des médecins et des professeurs ont maintes fois tiré la sonnette d'alarme sur ce départ massif de médecins, surtout des spécialistes. Ils jugent urgent de revoir les conditions de travail des médecins à Madagascar si l'on veut freiner cette hémorragie, avant qu'il ne soit trop tard. «Si ces jeunes sont partis, c'est parce qu'ils ont trouvé quelque chose de mieux ailleurs», réagissent-ils.