Soudan: L'ambassadeur saoudien annonce l'achèvement de la construction et la création d'un centre de santé moderne dans la région d'Al-Silaim

Port Soudan — L'ambassadeur saoudien au Soudan, Son Excellence M. Ali Hassan Jaafar a annoncé l'achèvement de la construction du centre de santé 'Dr Abdul Razzaq bin Mohamed Al-Saleh' dans la région d'Al-Silaim dans la localité de Dongola à L'État du Nord, qui a été mis en oeuvre avec le soutien du Centre Roi Salman pour le secours et l'action humanitaire.

Il a été créé et équipé d'appareils médicaux, d'équipements et de meubles modernes. Il est maintenant prêt à ouvrir et à fournir des services de santé aux habitants d'une zone densément peuplée.

L'ambassadeur saoudien a expliqué que le projet du centre de santé a été achevé, grâce à Dieu Tout-Puissant, en moins de trois mois, car la mise en place de ce projet modèle s'inscrit dans le cadre des efforts de secours et humanitaires déployés par le Royaume d'Arabie saoudite à travers le Centre de secours du Roi Salman.

Le centre de santé comprend les sections suivantes : (Administration / Clinique / Accueil et archives / Laboratoire / Pharmacie / Petite opération / Signes vitaux et pansements / Observation - Hommes et femmes / Salon du personnel / Salle d'attente / Entrepôt / Toilettes)

Il convient de noter que ce projet est un projet modèle pour les centres de santé et est considéré comme le premier d'une série de centres de santé dont la création est proposée dans la période à venir.