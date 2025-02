Tunisie: Quand le passé rencontre le futur - Le Musée national de Carthage fait peau neuve

Fermé depuis 2018, le Musée national de Carthage et le Quartier Punique de Byrsa font actuellement l'objet d'un vaste projet de réhabilitation, financé par l'Union européenne à hauteur de 5 millions d'euros.

Les travaux, qui devraient s'achever en 2026, visent à restaurer le musée, moderniser les méthodes d'exposition et assurer la protection de pièces archéologiques rares, renforçant ainsi l'attractivité du site en tant que destination culturelle et touristique incontournable.

Cette réhabilitation inclut la restauration du bâtiment et des salles d'exposition selon les normes internationales, ainsi que l'intégration de technologies de réalité augmentée pour enrichir l'expérience des visiteurs. Plus de 350 000 pièces archéologiques seront mises en valeur, dont des bijoux rares datant de l'époque carthaginoise. Un parcours de visite intelligent, basé sur une application électronique multilingue, sera également déployé afin d'offrir une immersion plus interactive et pédagogique.

Dans ce cadre, Dr Fawzi Abidi, spécialiste en antiquités et membre de l'équipe chargée du projet, a souligné, lors d'une intervention sur la Radio nationale tunisienne, que cette réhabilitation constitue une étape décisive pour la préservation du patrimoine carthaginois. Il a insisté sur l'importance d'une présentation modernisée du musée, à la hauteur des attentes des visiteurs et des chercheurs.

« Le Musée national de Carthage n'est pas seulement un espace d'exposition, mais un témoin d'une civilisation prestigieuse qui mérite d'être mise en lumière à travers des techniques avancées et un récit muséal immersif », a-t-il déclaré.

À travers ce projet, la Tunisie ambitionne d'accroître la fréquentation touristique du site, avec un objectif de 500 000 visiteurs par an d'ici 2030. Pour y parvenir, plusieurs initiatives sont prévues : l'intégration de Carthage dans les circuits touristiques méditerranéens, notamment la Route des Phéniciens, l'organisation régulière d'événements culturels comme le festival Les Nuits de Carthage, qui proposera des spectacles historiques immersifs, ainsi que l'amélioration des infrastructures d'accueil et des services touristiques sur place.

Malgré l'ampleur du projet et son potentiel pour la valorisation du patrimoine tunisien, des défis subsistent, notamment en matière de financement durable pour garantir l'achèvement de toutes les phases de réhabilitation selon le calendrier prévu.

Plus qu'une simple restauration, la réhabilitation du Musée national de Carthage et de le Quartier Punique de Byrsa s'inscrit dans une stratégie de long terme visant à repositionner Carthage comme l'une des capitales culturelles du bassin méditerranéen. En attirant davantage de visiteurs et de chercheurs, ce projet contribuera à faire rayonner l'héritage carthaginois à l'échelle internationale.