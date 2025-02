Tunisie: Coopération pays - BM - Assainissement, gestion des déchets et lutte contre la désertification au coeur des priorités

Assurer le suivi d'exécution des programmes et projets de coopération entre le ministère de l'environnement et la Banque Mondiale(BM) dans le domaine environnemental, telle est la principale question soulevée lors d'un entretien entre le ministre de l'environnement Habib Abid avec une délégation de la BM présidée par Meskerem Brhane, Directrice régionale du développement durable pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA).

Au cours de son intervention, Abid a passé en revue les priorités nationales, notamment, le développement des stations d'assainissement en adoptant le système de filtration en trois étapes afin de garantir la qualité des eaux traitées et sa réutilisation en irrigation et la production de fourrage, outre la gestion durable des déchets et la protection du littoral contre les impacts des changement climatique, précise un communiqué du département de l'environnement publié, dimanche.

Il s'agit également d'encourager les investissements dans le secteur, de lutter contre la désertification en mettant en place des programmes de reboisement.

Pour sa part, la responsable de la BM a réitéré la volonté de son Institution d'appuyer ces priorités et de consolider la coopération pour réaliser des projets environnementaux créatifs et durables.