Tunisie: L'hôpital Razi inaugure une unité moderne de stimulation cérébrale pour le traitement des troubles psychiatriques

L'unité de traitement par stimulation cérébrale électrique et magnétique de l'hôpital Razi à Manouba, récemment rénovée pour un coût de 140 000 dinars, entrera bientôt en service.

Elle accueillera les patients dans des conditions optimales et offrira des soins de qualité aux personnes souffrant de troubles psychiatriques, notamment la dépression résistante aux traitements médicamenteux.

La directrice de l'hôpital, Naïma Toujani, a déclaré à l'agence TAP que l'établissement avait récemment pris possession du nouveau bâtiment de cette unité, dont les travaux avaient démarré en avril 2024. Construite sur une superficie de 90 m², cette nouvelle structure remplace un ancien pavillon exigu. Sa réalisation a été financée par les membres du Rotary Club Tunis Sud. Il ne reste plus qu'à finaliser l'installation des équipements d'oxygénation et quelques travaux de raccordement avant que l'unité ne puisse commencer à accueillir ses premiers patients.

Le chef du service de psychiatrie de l'hôpital, Dr Wahid Malki, a expliqué que cette unité s'inscrit dans la continuité des techniques de stimulation cérébrale électrique utilisées à l'hôpital Razi depuis plusieurs années. Cette méthode thérapeutique a été adoptée à l'échelle mondiale dans les années 1970, à une époque où les traitements médicamenteux étaient limités. Initialement pratiquée sous forme d'électrochocs administrés sans anesthésie, elle a ensuite évolué pour être réalisée sous anesthésie locale. Pendant des années, les patients étaient transférés à l'hôpital Mongi Slim à La Marsa pour y subir l'intervention dans le service d'anesthésie et de réanimation.

En 2015, l'hôpital Razi a mis en place une première unité de stimulation cérébrale électrique dans un pavillon du service de psychiatrie C « Afif Boustta ». Cet espace était équipé en oxygène afin de permettre la réalisation des anesthésies, assurées par des spécialistes en réanimation de l'hôpital Kassab, dans le cadre d'une collaboration interhospitalière. Depuis 2023, l'unité a élargi son champ d'action en intégrant la stimulation magnétique et devient cette année une structure indépendante, avec deux salles de soins, des bureaux et une salle d'accueil. Son architecture a été conçue en collaboration avec l'équipe médicale, dans le cadre d'une approche globale de prise en charge des troubles psychiatriques et neurologiques, basée sur les technologies avancées de stimulation nerveuse.

Wahid Malki souligne que l'efficacité de cette méthode thérapeutique peut atteindre 100 % dans certains cas de dépression et dépasser 60 % pour l'ensemble de ses indications. Il rappelle que dans 20 à 30 % des cas de dépression, les traitements médicamenteux montrent une efficacité limitée, ce qui conduit les médecins à privilégier la stimulation magnétique pour les formes légères et la stimulation électrique pour les cas plus sévères.

La responsable de l'unité, Dr Rania Al-Ansari, a mis en avant l'essor de la stimulation cérébrale électrique dans la prise en charge des patients. Le nombre de bénéficiaires est passé de 25 patients en 2015 à 40 en 2024. Chaque patient reçoit entre 12 et 20 séances par an, pour un total de 930 séances effectuées en 2024. Elle salue la concrétisation du projet de construction d'une unité spécialisée, qui permettra non seulement d'améliorer la qualité des soins mais aussi de former des médecins aux techniques de stimulation cérébrale, favorisant ainsi une augmentation progressive de la capacité d'accueil.

Selon Lazhar Khalfaoui, vice-président du Rotary Club Tunis Sud, cette unité est le fruit d'un premier partenariat avec l'hôpital Razi. Environ 80 % du coût total du projet ont été couverts par des dons des membres du club en Tunisie. Le bâtiment achevé a été officiellement remis à l'administration de l'hôpital en présence de Stephanie Urchick, présidente de Rotary International, qui a visité la Tunisie le mois dernier.