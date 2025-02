Tunisie: Béja prépare le Ramadan - Offre renforcée et surveillance des marchés

La direction régionale du commerce de Béja prévoit une abondance de produits agricoles frais durant le mois de Ramadan, qui coïncidera en mars prochain avec la période de production de plusieurs variétés de légumes, de fruits et d'agrumes printaniers locaux.

Dans le but de contenir les prix des légumes et des produits de la pêche, un espace de vente directe du producteur au consommateur sera mis en place. Cette initiative vise à augmenter l'offre sur le marché, à garantir des prix abordables et compétitifs et à faciliter l'accès des citoyens aux produits de première nécessité, selon le directeur régional du commerce, Imed Sandid.

Il a précisé, dans une déclaration à l'Agence TAP, qu'il est prévu de disposer de plus de 16 000 tonnes de poivrons et de tomates, ainsi que de plus de 100 tonnes de pommes de terre. Par ailleurs, l'approvisionnement en produits stratégiques se déroulera normalement grâce à l'injection sur le marché de quantités issues des stocks de régulation, notamment le lait, le poulet, la viande, les oeufs, les pommes de terre, le sucre, le thé et le café.

Depuis début janvier, des opérations de contrôle préventif des marchés et des produits à forte consommation durant le Ramadan ont été menées.

Ces actions visent à maintenir un approvisionnement stable, à lutter contre la spéculation et à surveiller les circuits de distribution des produits subventionnés.